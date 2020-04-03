Кабінет Міністрів України в рамках карантину через коронавірус заборонив з 6 квітня перебувати в громадських місцях без захисної маски або респіратора. Також не можна буде виходити на вулицю без документів.

Про нові обмежувальні заходи повідомив у своєму Telegram очільник Уряду Денис Шмигаль.

Згідно з оприлюдненою ним інфографікою, Кабінет Міністрів посилив обмеження і заборонив:

• з 6 квітня перебувати в громадських місцях без одягненої маски або респіратора;

• з 6 квітня переміщатися більш ніж по двоє людей (крім випадків службової необхідності і супроводу дітей);

• перебувати на вулицях без документів, що засвідчують особу;

• відвідувати дитячі та спортивні майданчики;

• відвідувати парки, сквери, зони відпочинку, лісопаркові та прибережні зони (крім випадків вигулу собак однією людиною і в разі службової необхідності);

• для дітей до 14 років – перебувати в громадських місцях без супроводу дорослих;

• самовільно залишати місця обсервації (ізоляції);

• відвідувати установи, які надають паліативну допомогу, установи соціального захисту, а також ті, які надають соціальні послуги.

Окремо зазначено, що особи, які перетинають державний кордон, повинні в обов’язковому порядку пройти 14-денну обсервацію (крім дипломатів, членів міжнародних організацій, водіїв вантажних автомобілів, членів екіпажу повітряних і морських суден, якщо немає підстав вважати, що вони контактували з хворою людиною).

Що таке громадські місця

Визначення даного терміну, зокрема, міститься в законі, що забороняє паління в громадських місцях (“Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення”), а також в наказі Міністерства оборони України “Про затвердження Інструкції про організацію патрульно-постової служби Військовою службою правопорядку у Збройних Силах України”. В обох випадках визначення аналогічне.

Громадське місце – це будівля (споруда) або будь-яка її частина з вільним доступом до неї населення, або за запрошенням, або за плату, або постійно, або періодично, зокрема під’їзди, підземні переходи, стадіони тощо.

У статті 13 закону про заборону куріння йдеться про такі місця:

• ліфти і таксофони;

• приміщення і територія установ охорони здоров’я;

• приміщення і територія навчальних закладів;

• дитячі майданчики;

• приміщення і території спортивних споруд та закладів (стадіони, спортивні майданчики і т.д.);

• під’їзди житлових будинків;

• підземні переходи;

• громадський транспорт;

• зупинки громадського транспорту;

• приміщення закладів ресторанного господарства (ресторани, кафе і т.п.);

• приміщення закладів культури;

• аеропорти і вокзали;

• приміщення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установ;

• приміщення підприємств, установ і організацій всіх форм власності;

• приміщення готелів (та аналогічних закладів розміщення), а також гуртожитків.

При цьому перелік громадських місць може варіюватися. Наприклад, місцеві органи влади можуть визначити його окремо для свого населеного пункту. Зокрема, до переліку можуть бути включені парки і сквери, релігійні установи, заклади торгівлі, кладовища і так далі.

Наприклад, влада Києва в 2008 році прийняла рішення, згідно з яким було визначено наступний перелік громадських місць (де діє заборона або обмеження на паління):

• дитячі майданчики;

• місця дитячого відпочинку, включаючи ігротеки, комп’ютерні клуби, кінотеатри та прилеглу до них територію;

• зупинки громадського транспорту та 50-метрова зона навколо них;

• ліфти, будинкові сходи та під’їзди багатоповерхових житлових будинків;

• гуртожитки, підземні переходи, таксофони;

• церкви та 50-метрова зона навколо них;

• установи освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури і спорту;

• зони відпочинку, включаючи парки, пляжі, сквери;

• літні майданчики, закриті та відкриті спортивні споруди;

• робочі місця на підприємствах, в установах і організаціях різної форми власності;

• офісні приміщення підприємств, установ, організацій;

• заклади торгівлі закритого і відкритого типів, включаючи торгові ряди, кіоски, ринки, ярмарки, оптові та дрібнооптові бази, магазини;

• об’єкти громадського харчування (ресторани, бари, паби, кафе);

• нічні клуби і дискотеки, заклади грального-розважальної сфери;

• органи державної влади та місцевого самоврядування.

Варто відзначити, що в нинішніх умовах маску українцям потрібно буде носити практично всюди за межами свого місця проживання, в тому числі в магазинах, на вулицях і так далі.