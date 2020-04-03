Про нові обмежувальні заходи повідомив у своєму Telegram очільник Уряду Денис Шмигаль.
Згідно з оприлюдненою ним інфографікою, Кабінет Міністрів посилив обмеження і заборонив:
• з 6 квітня перебувати в громадських місцях без одягненої маски або респіратора;
• з 6 квітня переміщатися більш ніж по двоє людей (крім випадків службової необхідності і супроводу дітей);
• перебувати на вулицях без документів, що засвідчують особу;
• відвідувати дитячі та спортивні майданчики;
• відвідувати парки, сквери, зони відпочинку, лісопаркові та прибережні зони (крім випадків вигулу собак однією людиною і в разі службової необхідності);
• для дітей до 14 років – перебувати в громадських місцях без супроводу дорослих;
• самовільно залишати місця обсервації (ізоляції);
• відвідувати установи, які надають паліативну допомогу, установи соціального захисту, а також ті, які надають соціальні послуги.
Окремо зазначено, що особи, які перетинають державний кордон, повинні в обов’язковому порядку пройти 14-денну обсервацію (крім дипломатів, членів міжнародних організацій, водіїв вантажних автомобілів, членів екіпажу повітряних і морських суден, якщо немає підстав вважати, що вони контактували з хворою людиною).
Що таке громадські місця
Визначення даного терміну, зокрема, міститься в законі, що забороняє паління в громадських місцях (“Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення”), а також в наказі Міністерства оборони України “Про затвердження Інструкції про організацію патрульно-постової служби Військовою службою правопорядку у Збройних Силах України”. В обох випадках визначення аналогічне.
Громадське місце – це будівля (споруда) або будь-яка її частина з вільним доступом до неї населення, або за запрошенням, або за плату, або постійно, або періодично, зокрема під’їзди, підземні переходи, стадіони тощо.
У статті 13 закону про заборону куріння йдеться про такі місця:
• ліфти і таксофони;
• приміщення і територія установ охорони здоров’я;
• приміщення і територія навчальних закладів;
• дитячі майданчики;
• приміщення і території спортивних споруд та закладів (стадіони, спортивні майданчики і т.д.);
• під’їзди житлових будинків;
• підземні переходи;
• громадський транспорт;
• зупинки громадського транспорту;
• приміщення закладів ресторанного господарства (ресторани, кафе і т.п.);
• приміщення закладів культури;
• аеропорти і вокзали;
• приміщення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установ;
• приміщення підприємств, установ і організацій всіх форм власності;
• приміщення готелів (та аналогічних закладів розміщення), а також гуртожитків.
При цьому перелік громадських місць може варіюватися. Наприклад, місцеві органи влади можуть визначити його окремо для свого населеного пункту. Зокрема, до переліку можуть бути включені парки і сквери, релігійні установи, заклади торгівлі, кладовища і так далі.
Наприклад, влада Києва в 2008 році прийняла рішення, згідно з яким було визначено наступний перелік громадських місць (де діє заборона або обмеження на паління):
• дитячі майданчики;
• місця дитячого відпочинку, включаючи ігротеки, комп’ютерні клуби, кінотеатри та прилеглу до них територію;
• зупинки громадського транспорту та 50-метрова зона навколо них;
• ліфти, будинкові сходи та під’їзди багатоповерхових житлових будинків;
• гуртожитки, підземні переходи, таксофони;
• церкви та 50-метрова зона навколо них;
• установи освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури і спорту;
• зони відпочинку, включаючи парки, пляжі, сквери;
• літні майданчики, закриті та відкриті спортивні споруди;
• робочі місця на підприємствах, в установах і організаціях різної форми власності;
• офісні приміщення підприємств, установ, організацій;
• заклади торгівлі закритого і відкритого типів, включаючи торгові ряди, кіоски, ринки, ярмарки, оптові та дрібнооптові бази, магазини;
• об’єкти громадського харчування (ресторани, бари, паби, кафе);
• нічні клуби і дискотеки, заклади грального-розважальної сфери;
• органи державної влади та місцевого самоврядування.
Варто відзначити, що в нинішніх умовах маску українцям потрібно буде носити практично всюди за межами свого місця проживання, в тому числі в магазинах, на вулицях і так далі.