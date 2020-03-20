Так, наразі при переході за посиланням публікація недоступна. На Facebook-сторінці Варченка її немає.

Зазначений пост був оприлюднений напередодні. У ньому Варченко прогнозував, що незабаром в країні буде введено надзвичайний стан, комендантську годину і тотальний контроль з метою протидії коронавірусу COVID-19.

“Буде обмежено свободу пересування. Свободу в’їзду і виїзду в окремі пункти та території. Люди перестануть їздити на роботу в офіси та організації, на підприємства, які не є критично важливими. Їздити в громадському транспорті будуть тільки медики, військові, правоохоронці, аптекарі, рятувальники, продавці продуктових магазинів і співробітники комунальних служб і систем життєзабезпечення”, – писав Варченко.

Сьогодні ж ця публікація зникла, а натомість з’явилася нова, в якій радник Авакова поскаржився на критиків. Варченко наголосив, що попередній пост був його “особистим прогнозом”, а не “інсайдерським натяком на офіційну позицію якогось державного органу”.

“Що ж вас обурило, моїх шановних… та інших опонентів? Форма? Не сподобалось, що назвав текст прогнозом? Не сказав одразу, що це підступний план і маніфест з узурпації влади?.. Змусив вас самих розкривати змову? Але ж я чесно написав уже в першому реченні, що це – мій особистий прогноз. Це моє бачення і ймовірний перелік ефективних дій органів влади, місцевого самоврядування та соціальної поведінки громадян”, – наполягає Варченко.

Він додав, що всі 25 пунктів надзвичайного стану, які були оприлюднені в попередній публікації, “взяті з досвіду демократичних країн: Німеччини, Франції, Ізраїлю, Іспанії, Італії, США, деяких інших, та не зовсім демократичного, але дуже ефективного у боротьбі з пандемією, Китаю”. Крім того, Варченко наголосив, що “більшість заходів різною мірою вже втілюються в Україні”.

Радник Авакова також оприлюднив нові 25 пунктів, які “спростовують” його “попередні диктаторські тези”.

Окремо Варченко запевнив, що “не видаляв свій попередній пост з Facebook”. Водночас у коментарях користувачі неодноразово поцікавилися у радника Авакова, куди ж публікація в такому разі зникла з його сторінки.