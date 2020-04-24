Саакашвілі не зміг переконати фракцію «Слуг» – депутати

Питання призначення Михеїла Саакашвілі не буде виноситись на розгляд парламенту у п’ятницю.

Про це Буквам сказав народний депутат від «Слуги народу» Олександр Качура.

«Ми не можемо це зробити за регламентом», – зазначив він.

На питання про його враження від виступу Саакашвілі Качура зауважив, що він його не переконав.

«Якщо ви подивитесь трансляцію, то він не дав жодної конкретної відповіді», – сказав депутат.

Інші колеги Качури також не вражені виступом кандидата.

«Хто був за, той за, а хто був проти – лишився при своїй думці», -каже ще один депутат від «Слуг». Зараз лідери фракції намагаються дізнатись, скільки може бути голосів з тими, хто вагається.

За оцінками депутатів, наразі підтримати Саакашвілі готові 130-150 депутатів.