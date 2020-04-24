Саакашвілі не зміг переконати фракцію «Слуг» – депутати

Про це Буквам сказав народний депутат від «Слуги народу» Олександр Качура.
«Ми не можемо це зробити за регламентом», – зазначив він.
На питання про його враження від виступу Саакашвілі Качура зауважив, що він його не переконав.
«Якщо ви подивитесь трансляцію, то він не дав жодної конкретної відповіді», – сказав депутат.
Інші колеги Качури також не вражені виступом кандидата.
«Хто був за, той за, а хто був проти – лишився при своїй думці», -каже ще один депутат від «Слуг». Зараз лідери фракції намагаються дізнатись, скільки може бути голосів з тими, хто вагається.
За оцінками депутатів, наразі підтримати Саакашвілі готові 130-150 депутатів.
- Раніше повідомлялося, що Міхеїл Сакаашвілі може стати віце-прем’єром з реформ в уряді Дениса Шмигаля.
- Сам Саакашвілі підтвердив пропозицію стати віце-прем’єром.
- #Букви розповідали, чим відомий майбутній віце-прем’єр Саакашвілі.