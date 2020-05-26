Призначений президентом Володимиром Зеленським глава виконкому Нацради реформ Міхеїл Саакашвілі перейменував сторінку ради у Facebook в Офіс простих рішень і результатів.

Про це повідомляється на сторінці Нацради реформ в Facebook.

“Ефективні зміни – це просто”, – написав Саакашвілі.

Нововведення бурхливо обговорюють у мережі.

“Офіс простих рішень і результатів якраз для 73%”, – пишуть у коментарях українці.

Журналіст Антон Швець на своїй сторінці у Facebook пише, що “за прості рішення доводиться дуже дорого платити, іноді кров’ю, іноді убогістю, іноді забуттям”.

Роман Пелех пропонує також перейменувати прокуратуру, СБУ, МВС, МОЗ, ДБР, інші відомства і навіть президента України.

Журналіст Юрій Смирнов назвав рішення Саакашвілі відмінним проєктом під грант.

Раніше стало відомо, що Грузія відкликала свого надзвичайного і повноважного посла в Україні Теймураза Шарашенідзе для консультацій через призначення Міхеїла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ України.