Про це повідомляється на сторінці Нацради реформ в Facebook.
“Ефективні зміни – це просто”, – написав Саакашвілі.
Нововведення бурхливо обговорюють у мережі.
“Офіс простих рішень і результатів якраз для 73%”, – пишуть у коментарях українці.
Журналіст Антон Швець на своїй сторінці у Facebook пише, що “за прості рішення доводиться дуже дорого платити, іноді кров’ю, іноді убогістю, іноді забуттям”.
Роман Пелех пропонує також перейменувати прокуратуру, СБУ, МВС, МОЗ, ДБР, інші відомства і навіть президента України.
Журналіст Юрій Смирнов назвав рішення Саакашвілі відмінним проєктом під грант.
Раніше стало відомо, що Грузія відкликала свого надзвичайного і повноважного посла в Україні Теймураза Шарашенідзе для консультацій через призначення Міхеїла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ України.
- 7 травня Президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі на посаду глави Виконавчого комітету реформ. Також цим указом президент призначив Олександра Ольшанського заступником Міхеїла Саакашвілі.
- Олександр Ольшанський, якого призначено заступником голови Виконавчого комітету реформ Міхеїла Саакашвілі, розповів про програму діяльності органу.