Про це він сказав в ефірі телеканалу “Україна”.
Саакашвілі заявив, що якість життя в Україні жорстко визначається належністю до певної групи.
“Людина народжується з чіпом на вусі: я представник тієї групи, цієї групи. Ходить людина, ноги, руки, з двома очима, нормально розмовляє, а на вусі чіп, мовляв, я представляю цю конкретну групу. Неначе люди народжуються з цим”, – розповів він.
Глава виконавчого комітету Нацради реформ вважає, що в Україні “немає держави”.
“В Україні немає держави. В Україні є чиновники, які (діють — ред.) ім’ям неіснуючої держави, тому що держава — це та, яка для всіх, яка забезпечує справедливість для всіх, яка захищає всіх. Де таке в Україні існує? В Україні існує купа чиновників, у кожної групи цих чиновників є свій начальник”, – сказав Саакашвілі.
- 7 травня Президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі на посаду глави Виконавчого комітету реформ. Також цим указом президент призначив Олександра Ольшанського заступником Міхеїла Саакашвілі.
- Олександр Ольшанський, якого призначено заступником голови Виконавчого комітету реформ Міхеїла Саакашвілі, розповів про програму діяльності органу.
- Глава виконавчого комітету української Національної ради реформ і колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі на зустрічі з представниками бізнесу послав “під три чорти” тих, хто зажадав від нього швидких результатів на новій посаді.