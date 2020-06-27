Голова виконавчого комітету Нацради реформ Міхеїл Саакашвілі заявив, що люди в Україні народжуються з чіпами в вухах.

Про це він сказав в ефірі телеканалу “Україна”.

Саакашвілі заявив, що якість життя в Україні жорстко визначається належністю до певної групи.

“Людина народжується з чіпом на вусі: я представник тієї групи, цієї групи. Ходить людина, ноги, руки, з двома очима, нормально розмовляє, а на вусі чіп, мовляв, я представляю цю конкретну групу. Неначе люди народжуються з цим”, – розповів він.

Глава виконавчого комітету Нацради реформ вважає, що в Україні “немає держави”.

“В Україні немає держави. В Україні є чиновники, які (діють — ред.) ім’ям неіснуючої держави, тому що держава — це та, яка для всіх, яка забезпечує справедливість для всіх, яка захищає всіх. Де таке в Україні існує? В Україні існує купа чиновників, у кожної групи цих чиновників є свій начальник”, – сказав Саакашвілі.