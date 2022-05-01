Про це повідомило NewsMaker.
DDoS-атак здійснили з-за кордону. Кібернапад приписують російському угрупованню Killnet. Це угруповання спеціалізується на проведенні DDoS-атак на країни, які, на їхню думку, підтримують Україну.
Зазначимо, що неодноразово Killnet атакували вебінфраструктуру країн ЄС та НАТО. Останніми днями також стався напад на сайти держорганізацій у Румунії.
Видання зазначило, відповідальні органи влади вживають необхідних заходів для відбиття атак на державну інфраструктуру. Також вони намагаються мінімізувати наслідки збитків.
- Нагадаємо, за даними Microsoft, пов’язані з російською владою хакери почали здійснювати кібератаки щодо України за рік до вторгнення російських військових, щоб закласти основу надалі для військових операцій.
- На травневі свята у невизнаному Придністров’ї готуються до виправдання агресії проти України. Оприлюднили номер газети “Придністров’я”, датований 2 травня, де через теракти просять “залучити збройні сили ПМР в діях армії РФ”.
- Також хакерська група, пов’язана з російськими військовими, 12 квітня намагалася проникнути на українські електропідстанції та розгорнути шкідливий код, здатний відімкнути електропостачання.
- Варто зазначити, що хакери, котрі атакують Україну, використовують дані державної розвідки, ймовірно, російської. Атакуючи українські державні інформаційні ресурси та критичну інформаційну інфраструктуру, вони також уважно стежать за українськими новинами.