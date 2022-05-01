У Молдові сталася хакерська атака на сайти державних установ. Їх здійснили російські хакери.

Про це повідомило NewsMaker.

DDoS-атак здійснили з-за кордону. Кібернапад приписують російському угрупованню Killnet. Це угруповання спеціалізується на проведенні DDoS-атак на країни, які, на їхню думку, підтримують Україну.

Зазначимо, що неодноразово Killnet атакували вебінфраструктуру країн ЄС та НАТО. Останніми днями також стався напад на сайти держорганізацій у Румунії.

Видання зазначило, відповідальні органи влади вживають необхідних заходів для відбиття атак на державну інфраструктуру. Також вони намагаються мінімізувати наслідки збитків.