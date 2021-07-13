Сайти Президента та СБУ знову зазнали хакерської атаки

Про це повідомили у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України.
“Застосування сервісів кіберзахисту Системи захищеного доступу державних органів влади до мережі інтернет забезпечило повну доступність інформаційних ресурсів та їх безперервну роботу”, – сказав заступник голови Служби Віктор Жора.
Зазначається, що відомство спостерігає збільшення кількості атак різних видів та кіберінцидентів. За пів року було заблоковано понад 1,1 млн таких атак на державні інформаційні ресурси, крім того – заблоковано понад 250 DDoS-атак.
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- 10 липня російські хакери атакували сайт Військово-Морських сил України. В Міністерстві оборони запевнили, що витоку документів не було.