30 жовтня у Римі відбувся саміт "Великої двадцятки", на якому обговорювалися питання кліматичних змін та відновлення світової економіки.

Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.

У Римі відбувся перший за два роки саміт G20. Світові лідери підтримали заклики полегшити тягар заборгованості для бідних країн та зобов’язалися вакцинувати 70% населення світу проти COVID-19 до середини 2022 року.

Також вони схвалили глобальний мінімальний податок, спрямований на те, щоб завадити великому бізнесу приховувати прибутки в офшорних зонах. Угоди про це було досягнуто на початку місяця.

Виступаючи на відкритті саміту, прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі сказав, що уряди мають працювати спільно, щоб упоратися з величезними проблемами, які постали перед їхніми народами.

Угода з корпоративного оподаткування була сприйнята як поновлення багатосторонньої координації щодо боротьби з виведенням великого бізнесу в тінь. Відтепер великі корпорації сплачуватимуть податок не менш як 15% з 2023 року — причому неважливо, де вони працюватимуть.

“Це більше, ніж просто податкова угода – це дипломатія, яка змінює нашу глобальну економіку та допомагає нашому народу”, – написав президент США Джо Байден у Twitter.

Також американський президент закликав виробників енергії, які входять до G20 та володіють вільними потужностями, збільшити виробництво. За його словами, це необхідно для якнайшвидшого відновлення світової економіки.

Боротьба з кліматичними змінами

Країни-учасниці G20 домовилися активізувати зусилля щодо обмеження глобального потепління на 1,5 градуса. Це рівень, який за словами вчених необхідний задля уникнення нових катастрофічних кліматичних змін. Також вони визнали, що наявні національні плани щодо скорочення шкідливих викидів мають посилитися.

Крім того, світові лідери зобов’язалися припинити фінансування закордонної вугільної енергетики до кінця цього року та зробити все можливе задля припинення будівництва нових вугільних електростанцій до кінця 2030-х років.

Неподалік від конференц-центру, відомого як “Хмара”, де й тривав саміт, кілька тисяч протестувальників влаштували мирну демонстрацію з вимогами рішучих дій щодо стримання кліматичних змін.

“Ми проводимо цей протест з екологічних і соціальних питань, а також проти G20, яка продовжує йти шляхом, який майже привів нас до соціальних та екологічних провалів”, – сказав один з учасників.

За два дні у Ґлазґо розпочнеться кліматична конференція ООН, на якій також будуть присутніми світові лідери. Як очікується, там закріплять ті рішення, які було ухвалено сьогодні.