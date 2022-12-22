Речник голови Європейської ради Баренд Лейтс повідомив, що саміт Україна-ЄС відбудеться 3 лютого 2023 року і вже є відкрите запрошення президенту України Володимиру Зеленському відвідати Брюссель.

Про це інформує Reuters.

У повідомленні зазначається, що місце проведення саміту поки що не визначено, проте відбудеться він 3 лютого 2023 року.

“Я можу підтвердити, що саміт Україна-ЄС відбудеться 3 лютого, і що є відкрите запрошення президенту Зеленському відвідати Брюссель”, – заявив Баренд Лейтс.

Він також зауважив, що запрошення відвідати Брюссель не означає, що саме там проходитиме саміт.

За інформацією офіційних осіб, темою саміту, ймовірно, буде продовження підтримки України. Зокрема, лідери двох ключових інституцій ЄС – Комісії та Ради лідерів ЄС Урсула фон дер Ляєн та Шарль Мішель – також оцінять шлях України до членства в ЄС.

Зазначимо, що вчора 21 грудня, президент України Володимир Зеленський прибув до Сполучених Штатів Америки з офіційним візитом. Варто зауважити, що візит до США став першим закордонним візитом Зеленського від 24 лютого 2022 року – дня, коли Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну.

Під час зустрічі з лідером США Джо Байденом Володимир Зеленський подарував останньому медаль за бойові заслуги командира HIMARs із Бахмута.

Медаль за бойові заслуги належить українському командиру HIMARs із Бахмута (звуть військового Павло). “Один хлопець, який справді, справді герой, справжній капітан, і він попросив мене передати його нагороду президенту Байдену”, – сказав Зеленський. У відповідь Джо Байден пообіцяв передати військовому командну монету свого сина з Іраку.

Зеленський також вручив листа Байдену від українського захисника. Сам лист українською, але там також є переклад. Зеленський наголосив, що не читав його.

На початку зустрічі в Овальному кабінеті з президентом України Володимиром Зеленським президент США Джо Байден розкритикував вторгнення Росії в Україну та пообіцяв продовжувати підтримку Києва.