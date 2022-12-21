Сьогодні, 21 грудня, президент України Володимир Зеленський прибув до Сполучених Штатів Америки з офіційним візитом.

Про це повідомляє CNN.

За даними видання, президент України приземлився на базі Joint Base Andrews. Володимир Зеленський відвідає Овальний кабінет для переговорів із президентом США Джо Байденом, який оголосить, що США надає Україні майже 2 мільярди доларів додаткової допомоги у сфері безпеки, включно з новою складною системою протиповітряної оборони.

Крім того, в Білому домі проведуть пресконференцію перед виступом Зеленського на спільному засіданні Конгресу на Капітолійському пагорбі в прайм-тайм.

Варто зауважити, що візит до США став першим закордонним візитом Зеленського від 24 лютого 2022 року – дня, коли Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну.

Своєю чергою, Володимир Зеленський також підтвердив своє прибуття до Вашингтона у Telegram. “Сьогодні я – у Вашингтоні, щоб подякувати американському народові, президенту та Конгресу за таку необхідну підтримку. А також продовжити співпрацю для наближення нашої перемоги”, – зазначив президент України.

Він також додав, що планує провести низку переговорів для зміцнення стійкості й обороноздатності України.

“Зокрема, із президентом США Джозефом Байденом обговоримо двосторонню співпрацю України і Сполучених Штатів Америки. Наступного року ми маємо повернути український прапор і свободу всій нашій землі, всім нашим людям”, – підкреслив Зеленський.

Зазначимо, що президент США Джо Байден зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі о 21:00 за Києвом. Джо Байден вітатиме Зеленського на Південній галявині Білого дому о другій годині дня за місцевим часом, тобто близько 21:00 за київським часом.

Також о 21:30 за Києвом планується початок переговорів обох лідерів, а о 23:30 — спільна пресконференція.

Раніше у Білому домі, анонсуючи візит українського президента, зауважили, що Байден і Зеленський обговорили ймовірність цієї зустрічі під час телефонної розмови 11 грудня. 14 грудня Білий дім надіслав Зеленському офіційне запрошення у США.

Першими про візит Зеленського до США повідомило CNN 20 грудня. У ЗМІ зауважили, що 21 грудня Байден проведе зустріч з Зеленським у Білому домі. Неоголошений візит збігається з наміром адміністрації Байдена направити для України новий пакет оборонної допомоги, який включатиме систему ППО Patriot.

Згодом спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі закликала усіх конгресменів бути фізично присутніми на сесії.

Згодом Зеленський офіційно повідомив про свій візит до Сполучених Штатів. Це буде його перший закордонний візит з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.