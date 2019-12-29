Про це поінформували в прес-службі Офісу президента України.
Літак вилетів із військового аеродрому міста Чугуїв (Харківської області). Туди звільнених українців доставили після завершення процесу обміну на Донбасі.
“Борт із 76-ма звільненими українцями відлітає з військового аеродрому Чугуєва. Курс на “Бориспіль”, де їх зустрічатиме президент України”, – йдеться в повідомленні.
У прес-службі також повідомили, що Володимир Зеленський вже прибув до аеропорту “Бориспіль”. Чекаючи на прибуття літака, він поспілкувався з родинами звільнених.
- Раніше в Офісі президента повідомили, що обмін завершено, і з полону бойовиків “ДНР/ЛНР” були звільнені 76 українців.
- Українська сторона передала бойовикам “ДНР/ЛНР” в рамках обміну утримуваними особами 127 осіб. Ще 14 відмовилися їхати на тимчасово окуповані території.
- Служба безпеки України оприлюднила повний список 76 українців, які сьогодні були звільнені з полону бойовиків “ДНР/ЛНР”.