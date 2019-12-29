Літак із 76 українцями, звільненими сьогодні з полону бойовиків, вилетів до міжнародного аеропорту "Бориспіль".

Про це поінформували в прес-службі Офісу президента України.

Літак вилетів із військового аеродрому міста Чугуїв (Харківської області). Туди звільнених українців доставили після завершення процесу обміну на Донбасі.

“Борт із 76-ма звільненими українцями відлітає з військового аеродрому Чугуєва. Курс на “Бориспіль”, де їх зустрічатиме президент України”, – йдеться в повідомленні.

У прес-службі також повідомили, що Володимир Зеленський вже прибув до аеропорту “Бориспіль”. Чекаючи на прибуття літака, він поспілкувався з родинами звільнених.