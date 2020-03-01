Сандерс очолює гонку делегатів від демократів в чотирьох штатах

Про це пише The New York Times.
“Берні Сандерс як і раніше очолює гонку делегатів після перших чотирьох голосувань основного сезону”, – йдеться в повідомленні.
Зокрема, за результатами голосувань демократів в штатах Айова, Невада, Південна Кароліна і Нью-Гемпшир, перше місце в гонці займає Сандерс. Друге – Джозеф Робінетт Байден, третє – Піт Буттіджіч. У першу п’ятірку також увійшли Елізабет Уоррен і Емі Клобушар.
- Раніше повідомлялося, що згідно з новим загальнонаціональним опитуванням, сенатор з Вермонту, демократичний соціаліст Берні Сандерс значно випереджає кандидатів у президенти від Демократичної партії.
- Демократи не підтримують обрання сенатора Вермонта Берні Сандерса кандидатом в президенти США від Демократичної партії.
- Активісти Республіканської партії США допомагають Берні Сандерсу перемогти на праймеріз Демократичної партії, як найбільш простому конкуренту для Дональда Трампа.