Американський сенатор Берні Сандерс очолює гонку делегатів від демократів в чотирьох штатах.

Про це пише The New York Times.

“Берні Сандерс як і раніше очолює гонку делегатів після перших чотирьох голосувань основного сезону”, – йдеться в повідомленні.

Зокрема, за результатами голосувань демократів в штатах Айова, Невада, Південна Кароліна і Нью-Гемпшир, перше місце в гонці займає Сандерс. Друге – Джозеф Робінетт Байден, третє – Піт Буттіджіч. У першу п’ятірку також увійшли Елізабет Уоррен і Емі Клобушар.