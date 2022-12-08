Наслідний принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман прийняв Сі Цзіньпіна 8 грудня, коли китайський лідер проголосив "нову еру" у відносинах із саудитами, пишно привітавши, що свідчить про зацікавленість Ер-Ріяда в поглибленні зв’язків з Пекіном, попри настороженість США.

Про це повідомляє Reuters.

Члени королівської гвардії Саудівської Аравії верхи на арабських конях із прапорами Китаю та Саудівської Аравії супроводжували автомобіль Сі, коли він в’їжджав до королівського палацу в Ер-Ріяді, де принц Мухаммед, фактичний правитель нафтового гіганта, зустрів його теплою посмішкою.

Це різко контрастувало зі стриманим прийомом, наданим у липні президенту США Джо Байдену, зв’язки з яким були напруженими через енергетичну політику Саудівської Аравії та вбивство Джамаля Хашоггі у 2018 році, яке затьмарило цей візит.

Сполучені Штати, насторожено спостерігаючи за зростаючим впливом Китаю та його зв’язків з Ер-Ріядом, заявили 7 грудня, що цей візит є прикладом спроб Китаю вплинути на весь світ, і що це не змінить політику США щодо Близького Сходу.

Принц Мохаммед, з яким Байден привітався кулаками замість того, щоб потиснути руку в липні, повернувся на світову арену після вбивства Хашоггі, яке кинуло пляму на саудівсько-американські зв’язки, і був зухвалим на тлі гніву США через нафтове питання.

Міністерство закордонних справ Китаю повідомило, що, задаючи тон візиту Сі, його літак супроводжували літаки ВПС Саудівської Аравії, коли він увійшов у повітряний простір Саудівської Аравії, також було здійснено салют із 21 гармати, коли високопоставлені саудівські королівські особи зустрічали його в аеропорту в середу.

У коментарі, опублікованому в саудівських ЗМІ, Сі сказав, що “відкриває нову еру відносин Китаю з арабським світом, арабськими країнами Перської затоки та Саудівською Аравією”. Китай і арабські країни “продовжуватимуть високо тримати прапор невтручання у внутрішні справи, твердо підтримувати одне одного у захисті суверенітету та територіальної цілісності”, – зазначив він.

Сі Цзіньпін, який має зустрітися з іншими виробниками нафти в Перській затоці та взяти участь у ширшому засіданні арабських лідерів 9 грудня, сказав, що ці країни є “скарбницею енергії для світової економіки… і є благодатним ґрунтом для розвитку високотехнологічних галузей промисловості”.

Кілька правителів Близького Сходу, включаючи президента Єгипту Абдель Фаттаха ас-Сісі та голову Суверенної ради Судану Абдель Фаттаха аль-Бурхана, прибули до Ер-Ріяда в четвер.

Саудівська Аравія та інші країни Перської затоки, такі як Об’єднані Арабські Емірати, заявили, що вони не обиратимуть сторону між глобальними державами та диверсифікують партнерів, щоб служити інтересам національної економіки та безпеки.

Китай, найбільший у світі споживач енергії, є головним торговим партнером країн Перської затоки. Їх двосторонні зв’язки розширилися, оскільки регіон просуває економічну диверсифікацію, що викликає у США обурення щодо участі Китаю в чутливій інфраструктурі Перської затоки.

Міністр енергетики Саудівської Аравії в середу заявив, що Ер-Ріяд залишатиметься “довіреним і надійним” енергетичним партнером для Пекіна, і що обидві країни посилюватимуть співпрацю в ланцюжках постачання енергії шляхом створення регіонального центру в королівстві для китайських заводів.

Китайські та саудівські фірми також підписали 34 угоди щодо інвестицій у зелену енергетику, інформаційні технології, хмарні послуги, транспорт, будівництво та інші сектори.

Фахівець з Близького Сходу в Китайському інституті сучасних міжнародних відносин (CICIR) Тан Тяньбо зауважив, що цей візит призведе до подальшого розширення енергетичної співпраці.