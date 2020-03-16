Саудівська Аравія хоче продавати нафту в Європу і витіснити Росію з цього ринку.

Про це повідомляється в матеріалі британського агентства Reuters.

Уточнюється, що в даний момент представники Саудівської Аравії ведуть активні переговори з покупцями російської нафти в Європі. Саудівську нафту пропонують їм за нижчими цінами.

Таким чином Саудівська Аравія відреагувала на вихід Росії з процесу переговорів Організації країн-експортертов нафти. На переговорах планувалося домовитися зменшити обсяги видобутку нафти у відповідь на падіння попиту через пандемію китайського коронавируса.

“Вони стукають у всі двері: беріть за дешево і багато. Вони говорять з усіма покупцями Urals (марка нафти, яку експортує Росія – Ред.)”, – розповів журналістам представник нафтової компанії.



В той же час Саудівська Аравія також оголосила рекордне зниження офіційних цін на нафту.

При цьому попит на саудівську нафту залишається високим і саудівські компанії відмовляють деяким клієнтам в заявках на купівлю своєї нафти.