Підозрюваного у вбивстві херсонця, який на Різдво втік з-під домашнього арешту, затримали в Дніпропетровській області.

Про це повідомили в прес-службі поліції Херсонської області.

Як повідомлялося раніше, 6 січня в Херсоні втік з-під домашнього арешту місцевий житель, підозрюваний у вбивстві знайомого. Поліція оголосила його в розшук.

У вівторок, 7 січня, чоловіка вдалося затримати. Його виявили на вокзалі в Дніпропетровській області.

“Вжитими оперативно-розшуковими заходами оперативники обласного главку поліції з’ясували місцеперебування підозрюваного. Вранці його затримали на автовокзалі у м. Нікополь Дніпропетровської області. Завтра в суді розглядатиметься питання про зміну запобіжного заходу підозрюваному у вигляді тримання під вартою”, — йдеться в повідомленні.