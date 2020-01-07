Про це повідомили в прес-службі поліції Херсонської області.
Як повідомлялося раніше, 6 січня в Херсоні втік з-під домашнього арешту місцевий житель, підозрюваний у вбивстві знайомого. Поліція оголосила його в розшук.
У вівторок, 7 січня, чоловіка вдалося затримати. Його виявили на вокзалі в Дніпропетровській області.
“Вжитими оперативно-розшуковими заходами оперативники обласного главку поліції з’ясували місцеперебування підозрюваного. Вранці його затримали на автовокзалі у м. Нікополь Дніпропетровської області. Завтра в суді розглядатиметься питання про зміну запобіжного заходу підозрюваному у вигляді тримання під вартою”, — йдеться в повідомленні.
- Раніше повідомлялося, що підозрюваний у фінансових махінаціях колишній глава Nissan Motor Co. Карлос Гон втік від суду в Японії в Ліван.
- За інформацією ліванських ЗМІ, Гон втік, сховавшись в футлярі від музичного інструменту.