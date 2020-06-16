Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
“У поліцію метрополітену в Києві надійшла інформація про те, що на платформі станції метро “Берестейська” знаходиться людина з ножем і загрожує завдати собі тілесні ушкодження, далі він зіскочив на колії і забіг в тунель”, – йдеться в повідомленні.
Працівники метрополітену відразу призупинили рух вагонів, а поліцейські протягом півгодини розшукали чоловіка.
На місце події викликали працівників швидкої медичної допомоги. Зараз правоохоронці встановлюють всі обставини цієї події, а також особу потерпілого.
Раніше повідомлялося, що в Києві перекрили червону гілку метро (Святошинсько-Броварську лінію в напрямку станції “Лісова”) через повідомлення, що на шляху впала людина. Пізніше рух відновили в звичайному режимі.
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