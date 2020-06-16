Поліцейські знайшли чоловіка, через якого зупинили рух поїздів по червоній гілці київського метро. Його знайшли з пораненням живота в тунелі станції метро "Шулявська".

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

“У поліцію метрополітену в Києві надійшла інформація про те, що на платформі станції метро “Берестейська” знаходиться людина з ножем і загрожує завдати собі тілесні ушкодження, далі він зіскочив на колії і забіг в тунель”, – йдеться в повідомленні.

Працівники метрополітену відразу призупинили рух вагонів, а поліцейські протягом півгодини розшукали чоловіка.

На місце події викликали працівників швидкої медичної допомоги. Зараз правоохоронці встановлюють всі обставини цієї події, а також особу потерпілого.

Раніше повідомлялося, що в Києві перекрили червону гілку метро (Святошинсько-Броварську лінію в напрямку станції “Лісова”) через повідомлення, що на шляху впала людина. Пізніше рух відновили в звичайному режимі.