Правоохоронці встановили особи трьох російських армійців, які вчинили групове зґвалтування дівчини під час тимчасової окупації частини Харківської області навесні 2022 року.

Про це повідомляє пресслужба СБУ та пресслужба Офісу генпрокурора України.

Зловмисники входять до складу 99-го артилерійського полку ЗС РФ. За інформацією Офісу генпрокурора України, серед зловмисників – 43-річний полковник, командир 99-ого самохідного артилерійського полку 3-ої мотострілецької дивізії 20-ої загальновійськової армії ЗВО ЗС РФ та двоє його підлеглих: 20-річний рядовий, який був водієм, та 24-річний молодший сержант, командир відділення командно-бойової машини.

За даними СБУ, навесні минулого року вони увірвалися на територію домоволодіння в одному з населених пунктів регіону, де проживала жінка разом із сім’єю.

Погрожуючи розстрілом родини, вони змусили її поїхати разом з ними. При цьому російські армійці зав’язали очі потерпілій, щоб вона не могла впізнати місцевість.

Користуючись тим, що жінка не могла чинити опір, – усі вони по черзі зґвалтували її. Внаслідок сексуального насильства потерпіла отримала травми. Це підтверджено висновками судово-медичної експертизи.

Після деокупації дівчина звернулась до правоохоронних органів для притягнення ґвалтівників до відповідальності.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили про підозру трьом зловмисникам за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб).