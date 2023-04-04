Про це повідомляє пресслужба СБУ та пресслужба Офісу генпрокурора України.
Зловмисники входять до складу 99-го артилерійського полку ЗС РФ. За інформацією Офісу генпрокурора України, серед зловмисників – 43-річний полковник, командир 99-ого самохідного артилерійського полку 3-ої мотострілецької дивізії 20-ої загальновійськової армії ЗВО ЗС РФ та двоє його підлеглих: 20-річний рядовий, який був водієм, та 24-річний молодший сержант, командир відділення командно-бойової машини.
За даними СБУ, навесні минулого року вони увірвалися на територію домоволодіння в одному з населених пунктів регіону, де проживала жінка разом із сім’єю.
Погрожуючи розстрілом родини, вони змусили її поїхати разом з ними. При цьому російські армійці зав’язали очі потерпілій, щоб вона не могла впізнати місцевість.
Користуючись тим, що жінка не могла чинити опір, – усі вони по черзі зґвалтували її. Внаслідок сексуального насильства потерпіла отримала травми. Це підтверджено висновками судово-медичної експертизи.
Після деокупації дівчина звернулась до правоохоронних органів для притягнення ґвалтівників до відповідальності.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили про підозру трьом зловмисникам за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб).
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