Про це повідомили в прес-центрі спецслужби.

Як повідомлялося раніше, сьогодні під вогневим прикриттям російські окупанти перейшли до активних наступальних дій і здійснили спробу просування через лінію розмежування. Внаслідок цього почався бій. Бойові дії відбувалися в Луганській області з самого ранку – поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний (неподалік від Золотого). Під час сьогоднішньої атаки окупантів на Донбасі загинув 22-річний гранатометчик Максим Хітайлов.

За інформацією cлідства, бойовики почали обстріл позицій підрозділів операції Об’єднаних сил близько шостої години ранку. При цьому було використано заборонене мінських угодами великокаліберне озброєння.

“Бойовики також зробили спробу прориву через лінію розмежування. В результаті обстрілу незаконних збройних формувань один український військовий загинув, п’ятеро бійців отримали поранення. Всі обставини події встановлюються слідством”, — зазначили в спецслужбі.

Розслідування ведеться в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 110 та ч. 5 ст. 260 Кримінального Кодексу (посягання на територіальну цілісність України і створення незаконних воєнізованих/збройних формування).