Про це Поярков повідомив на своєму YouTube-каналі.
Справу порушили через особистий відеоблог Пояркова.
“Ви пам’ятаєте ту справу, коли на відео Зеленського збиває Камаз? Ви знаєте, хто це розслідує? Не повірите – поліція. Моя справа, та ж сама стаття, віддали розслідувати Баканову. Тобто, ніхто крім нього не погодився брати цю маячню. Я обов’язково буду вас інформувати. У мене буде ще один допит в четвер”, – заявив він.
Пояркова, якого підозрюють за статтею 1 статті 346 Кримінального Кодексу України, вже допитали в СБУ.
Відзначимо, в.1 346 КК передбачає покарання до п’яти років позбавлення волі за погрозу вбивством, заподіянням шкоди здоров’ю, знищенням або пошкодженням майна, а також викраденням або позбавленням волі щодо президента України, Голови Верховної Ради України, народного депутата України, прем’єр-міністра України, члена Кабінету Міністрів України, Голови чи судді Конституційного Суду України або Верховного Суду України чи вищих спеціалізованих судів України, Генерального прокурора України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Голови Рахункової палати, Голови Національного банку України, керівника політичної партії України, а також щодо їх близьких родичів, вчинена у зв’язку з їх державною чи громадською діяльністю”.
Раніше кореспонденту #Букв вдалося сфотографував частину листування між Кравчук, яка є заступницею голови комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, і Тетяною Цибою – головою підкомітету з питань права громадян на інформацію комітету ВР з питань свободи слова.
“Женя, з Поярковим в такому вигляді буде жопа. Давай в п’ятницю запросимо його, і прес-служба … підготуємо, як його звільнити … Тому що він реально пише … у Гордона про парламент”, – написала Тетяна Циба.
- 9 січня 2020 року Нацрада з питань телерадіомовлення призначила перевірку телеканалу “Прямий” через висловлювання ведучого Сергія Пояркова в передачі “ПоярковNEWS” на адресу президента Зеленського. Ведучий назвав його “маленьким чмом” і “криворізьким сцикунятком”.