Про це Поярков повідомив на своєму YouTube-каналі.

Справу порушили через особистий відеоблог Пояркова.

“Ви пам’ятаєте ту справу, коли на відео Зеленського збиває Камаз? Ви знаєте, хто це розслідує? Не повірите – поліція. Моя справа, та ж сама стаття, віддали розслідувати Баканову. Тобто, ніхто крім нього не погодився брати цю маячню. Я обов’язково буду вас інформувати. У мене буде ще один допит в четвер”, – заявив він.

Пояркова, якого підозрюють за статтею 1 статті 346 Кримінального Кодексу України, вже допитали в СБУ.

Відзначимо, в.1 346 КК передбачає покарання до п’яти років позбавлення волі за погрозу вбивством, заподіянням шкоди здоров’ю, знищенням або пошкодженням майна, а також викраденням або позбавленням волі щодо президента України, Голови Верховної Ради України, народного депутата України, прем’єр-міністра України, члена Кабінету Міністрів України, Голови чи судді Конституційного Суду України або Верховного Суду України чи вищих спеціалізованих судів України, Генерального прокурора України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Голови Рахункової палати, Голови Національного банку України, керівника політичної партії України, а також щодо їх близьких родичів, вчинена у зв’язку з їх державною чи громадською діяльністю”.

Раніше кореспонденту #Букв вдалося сфотографував частину листування між Кравчук, яка є заступницею голови комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, і Тетяною Цибою – головою підкомітету з питань права громадян на інформацію комітету ВР з питань свободи слова.

“Женя, з Поярковим в такому вигляді буде жопа. Давай в п’ятницю запросимо його, і прес-служба … підготуємо, як його звільнити … Тому що він реально пише … у Гордона про парламент”, – написала Тетяна Циба.