Служба безпеки України повідомила про підозру міністру транспорту Російської Федерації Віталію Савельєву, який брав участь у підготовці та проведенні збройної агресії проти України, зокрема сприяв переміщенню майже 300 одиниць ворожої бронетехніки у тимчасово окупований Крим.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Співробітники СБУ встановили, що російський чиновник сприяв Міноборони РФ у переміщенні особового складу, озброєння та військової техніки окупантів до кордонів України та у захоплені райони. Переправлення ворожих колон здійснювали залізничним транспортом через територію тимчасово окупованого Криму.

Служба безпеки України задокументувала, що у період з 26 березня 2021 року до 4 вересня цього року Савельєв забезпечив перекидання на захоплений півостров майже 300 одиниць ворожої бронетехніки. Серед них – російські танки, бронетранспортери, бойові машини піхоти і автоцистерни із сотнями тонн паливно-мастильних матеріалів. Саме цю техніку окупанти задіяли на початку повномасштабного вторгнення, зокрема у бойових діях у Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях.

За даними СБУ, для переміщення військових ешелонів було використано понад 250 вагонів. Для цього очільник Мінтранспорту РФ дав відповідне доручення підпорядкованим підрозділам компанії “Российские железные дороги” і так званого “федерального государственного унитарного предприятия Республики Крым “Крымская железная дорога”.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки підозрюють Савельєва за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме: ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособництво у плануванні, підготовці, розв’язуванні та веденні агресивної війни) та ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).