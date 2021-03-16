СБУ провела обшуки в Раді, уряді, МЗС та РНБО через «харківські угоди»

Співробітники Головного слідчого управління Служби безпеки України провели обшуки в адміністративних будівлях органів влади, залучених до підготовки та ратифікації так званих "Харківських угод".

Слідчі дії проводилися для встановлення обставин, які підлягають документуванню у кримінальному провадженні, інформує пресцентр СБУ.

Серед іншого, обшуки проводилися у:

Верховній Раді України, зокрема її комітетах;

Головному науково-експертному управлінні ВРУ;

Раді національної безпеки і оборони України;

Міністерстві закордонних справ України;

Кабінеті Міністрів України спільно з Державним бюро розслідувань.

“Під час обшуків виявлено документи, які свідчать про те, що тодішнє керівництво держави, до підписання та прийняття вказаних документів, усвідомлювало їх наслідки. Зокрема, щодо збільшення кількості особового складу військових формувань та спеціальних служб Російської Федерації, які надалі брали участь в анексії Криму та завдавання шкоди економічним інтересам”, – сказано в повідомленні.

У СБУ наголошують, що проводять відповідні слідчі та процесуальні дії, дотримуючись усіх вимог чинного законодавства, за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

“Усвідомлюючи підвищений інтерес суспільства до цієї справи, Служба регулярно інформуватиме громадськість про перебіг справи”, – зазначають у спецслужбі.

Що відомо про “харківські угоди”?

У 2008 році уряд мав запропонувати законопроєкт, який урегульовував би питання виходу Чорноморського флоту РФ. Однак законопроєкт розроблений не був і це, за словами секретаря РНБО Олексія Данілова, стало “першою цеглиною, яка почала руйнувати систему нашої безпеки”.

Крім того, це призвело до появи у 2010 році так званих “харківських угод”. Документ підписали тодішні президенти України та Росії Віктор Янукович та Дмитро Медведєв. Згідно з угодами, термін перебування Чорноморського флоту Російської Федерації у Севастополі було продовжено до 2042 року в обмін на здешевлення для України російського газу. Данілов наголосив, що угоди ратифікували надто швидко — вже за 4 дні після їх підписання.

Зауважимо, що це рішення було ухвалено в напівпорожній залі: присутніми були 238 депутатів, з них 236 проголосували за. Згідно з інформацією на сайті парламенту, ратифікацію підтримали фракція “Партії регіонів” (160 голосів “за” від 161 депутата), фракція “Блок Литвина” (20 голосів), фракція Комуністичної партії України (27 голосів). Фракція “Блок Юлії Тимошенко” дала 9 голосів, фракція Блоку “Наша Україна – Народна Самооборона” — 7. Ще 14 голосів дали позафракційні депутати.

Серед тих, хто підтримав ратифікацію, були деякі чинні нардепи та олігархи. Це, зокрема, Ренат Ахметов, Андрій Деркач, Ігор Палиця, Микола Злочевський, Володимир Литвин тощо.