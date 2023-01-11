Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Заходи відбуваються у взаємодії з Управлінням державної охорони України, Національною поліцією та Військовою службою правопорядку Збройних сил України.
“Мета — перевірка та посилення контрдиверсійного захисту важливих державних об’єктів, підвищення безпеки осіб, стосовно яких здійснюється державна охорона. Це особливо важливо в умовах збройної агресії РФ, яка намагається дестабілізувати ситуацію в Україні будь-яким способом”, — йдеться в повідомленні СБУ.
За участю представників Управління держохорони правоохоронці здійснюють огляд території й окремих приміщень, аби виявити заборонених до обігу предметів та перевірку громадян, які перебувають на території урядового кварталу. Крім того, у Печерському районі будуть посилені режимні заходи.
Зазначається, що безпекові заходи відбуватимуться “з урахуванням правового режиму воєнного стану”. Під час їх проведення можливі обмеження проходу та проїзду вулицями столиці, перевірка документів громадян та огляд автомобілів.
У СБУ закликали громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та у належний спосіб реагувати на дії та вимоги правоохоронців.
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