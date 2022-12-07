Про це йдеться у повідомленні пресслужби СБУ.
Спільно з Нацполіцією та Нацгвардією, СБУ здійснює обшуки на таких об’єктах УПЦ МП як:
- Хрестовоздвиженський Чарторийський чоловічий монастир Волинської єпархії УПЦ (МП);
- Миколаївський Милецький чоловічий монастир Володимир-Волинської єпархії УПЦ (МП);
- Успенський собор Української православної церкви (м. Херсон);
- Управління Черкаської єпархії УПЦ;
- Свято-Михайлівський кафедральний собор (м. Черкаси);
- Недільна школа та бібліотека Черкаської єпархії УПЦ (м. Черкаси);
- Управління Умансько-Звенигородської єпархії (м. Умань);
- Георгіївський жіночий монастир (Уманський район);
- Храм Андрія Первозваного (м. Черкаси);
- Свято-Троїцький Мотронинський жіночий монастир (Черкаський район);
- Красногірський Свято-Покровський жіночий монастир (Золотоніський район);
- релігійну громаду Парафія святителя Софронія єпископа Іркутського (м. Черкаси);
- Канівський Успенський собор (м. Канів Черкаського району).
“Враховуючи збройну агресію РФ, дані заходи проводяться у тому числі для унеможливлення використання релігійних громад як осередку “русского мира” та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів”, – мовиться у повідомленні.
Обшуки проводяться за безпосередньої участі представників церкви. Правоохоронці проводять огляд території та приміщень (зокрема готельного типу) для виявлення осіб, які можуть бути причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України та предметів, заборонених до обігу.
Усі дії відбуваються в межах чинного законодавства.”
Вкотре наголошуємо: у своїй діяльності СБУ діє виключно в межах Конституції України та діючого законодавства, а також з повагою ставиться до прав кожного громадянина на свободу вибору віросповідання і світогляду”, – резюмували правоохоронці.
- Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 грудня 2022 року “Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні і застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”.
- Співробітники Служби безпеки України повідомили про підозру організаторам богослужіння, під час якого у Києво-Печерській Лаврі вихваляли “русскій мір”.
- Служба безпеки України завершила обшуки, які проводила на територіях Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у Києві, Корецького Свято-Троїцького монастиря та у приміщеннях Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ на Рівненщині. Під час обшуків у приміщеннях УПЦ МП було виявлено проросійську літературу, понад 2 млн гривень, більше 100 тисяч доларів та декілька тисяч російських рублів.