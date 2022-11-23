Служба безпеки України завершила обшуки, які проводила на територіях Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у Києві, Корецького Свято-Троїцького монастиря та у приміщеннях Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ на Рівненщині. Під час обшуків у приміщеннях УПЦ МП було виявлено проросійську літературу, понад 2 млн гривень, більше 100 тисяч доларів та декілька тисяч російських рублів.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби СБУ.

Зазначається, що СБУ спільно з Нацгвардією та Нацполіцією перевірили понад 350 церковних споруд та 850 осіб.

Із них 50 осіб буди детально допитані, зокрема з використанням поліграфа. До числа опитаних увійшли громадяни України та іноземці, зокрема росіяни, які перебували на території об’єктів.

Деякі з них при перевірці документів надали силовикам паспорти та військові квитки СРСР. Особи не мали оригіналів документів, а лише їх копії, або ж мали паспорти громадян України з ознаками підробки чи пошкодження. Зараз щодо них здійснюється поглиблена перевірка.

Також на території Києво-Печерської Лаври перебував 32-річний громадянин України, який може бути причетний до протиправної діяльності в нашій країні проросійського інформаційного агентства “Антван”.

Відомо, що він є довіреною особою власника однойменної російської компанії “ANTVAN GROUP” – громадянина РФ Орлова О.В., який володів в Україні низкою земельних ділянок і закладів громадського харчування. На даний час це майно заарештовано у межах кримінального провадження.

Крім того, у ході безпекових заходів виявлено:

проросійську літературу, яка використовується під час навчання у семінарії та приходських школах, у тому числі для пропаганди “русского мира”;

готівку на загальну суму понад 2 млн грн, більше ніж 100 тис. доларів США та декілька тисяч російських рублів.

Усі матеріали буде передано на відповідні експертні дослідження.

Вказані безпекові заходи відбувалися у межах чинного законодавства.

“Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України”, – резюмували у Службі безпеки.

Як відомо, 22 листопада СБУ разом з Нацполіцією та Нацгвардією провели обшук у Києво-Печерській Лаврі у межах протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні.

“Зокрема, враховуючи збройну агресію РФ, зростає ризик вчинення терористичних актів, диверсій, захоплення заручників, особливо в місцях великого скупчення громадян”, – пояснили в СБУ.

Окрім цього, обшуки проведено у Рівненській області на території Корецького Свято-Троїцького монастиря (м. Корець), жіночого монастиря на честь Волинської ікони Божої Матері (с. Серники Зарічненського району) та на території приміщень Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ.