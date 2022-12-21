Про це повідомли на Facebook-сторінці СБУ.
Заходи проводять спільно з іншими правоохоронними структурами.
“Враховуючи збройну агресію РФ, дані заходи проводяться у тому числі для унеможливлення використання релігійних громад як осередку “русского мира” та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів”, — йдеться в повідомленні.
Тривають огляди території та приміщень. На меті виявити особи, які, можливо, причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України, та предметів, заборонених до обігу.
У СБУ зазначили, що обшуки тривають за безпосередньої участі представників церкви.
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