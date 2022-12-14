Про це повідомила пресслужба СБУ.
Правоохоронці завершили контррозвідувальні заходи на об’єктах УПЦ МП у Закарпатській, Чернівецькій, Рівненській, Волинській, Миколаївській, Сумській, Львівській, Житомирській і Херсонській областях.
Під час безпекових заходів виявлено склади з прокремлівською літературою, у тому числі авторства ідеолога “рашизму” Івана Ільїна. У цих виданнях представники РФ заперечують існування українського народу, його мови й культури, а також ставлять під сумнів українську державність.
Під час огляду церковних приміщень у селищі Чорнобаївка Херсонської області правоохоронці виявили бланки перепусток до окупаційних органів РФ. В єпархії на Львівщині знайдено фото прихованих російських документів “об обеспечении взаимодействия с военными комиссариатами РФ”.
Крім того, на території церков у Закарпатській області знаходився прапор так званої “Республіки Підкарпатська Русь” з текстом гімну “підкарпатських русинів”.
Також встановлено, що місцевий священник у проповідях називав «безбожниками-сатаністами» людей, які святкують Різдво 25 грудня.
На території одного з монастирів Рівненщини викрито послушника з російським паспортом і контактами у РФ. Зараз співробітники СБУ перевіряють його можливу причетність до розвідувально-підривної діяльності на користь спецслужб країни-агресорки.
А в Роменській єпархії виявлено клірика з партквитком Комуністичної партії колишнього СРСР. За даними СБУ, всі вилучені матеріали направлено на експертизу для вжиття подальших процесуальних дій.
- Служба безпеки України проводить обшуки на території 19-ти об’єктів УПЦ МП (Московського патріархату) у дев’яти українських областях.
- Під час обшуку СБУ на території Харківської єпархії УПЦ (МП) виявлено сотні тисяч готівки, російську пропагандистську літературу та сухпайки окупантів.
- Служба безпеки України провела обшуки в офісах та помешканнях представників заборонених Комуністичної партії та політичної партії “Русь єдина”. Під час них виявлено зброю, георгіївські стрічки та російські прапори.