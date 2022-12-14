Співробітники Служби безпеки України виявили на території єпархій декількох областей російські паспорти, георгіївські стрічки, символіку забороненої партії "ОПЗЖ" і методички Кирила щодо поширення ворожої пропаганди через вірян.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Правоохоронці завершили контррозвідувальні заходи на об’єктах УПЦ МП у Закарпатській, Чернівецькій, Рівненській, Волинській, Миколаївській, Сумській, Львівській, Житомирській і Херсонській областях.

Під час безпекових заходів виявлено склади з прокремлівською літературою, у тому числі авторства ідеолога “рашизму” Івана Ільїна. У цих виданнях представники РФ заперечують існування українського народу, його мови й культури, а також ставлять під сумнів українську державність.

Під час огляду церковних приміщень у селищі Чорнобаївка Херсонської області правоохоронці виявили бланки перепусток до окупаційних органів РФ. В єпархії на Львівщині знайдено фото прихованих російських документів “об обеспечении взаимодействия с военными комиссариатами РФ”.

Крім того, на території церков у Закарпатській області знаходився прапор так званої “Республіки Підкарпатська Русь” з текстом гімну “підкарпатських русинів”.

Також встановлено, що місцевий священник у проповідях називав «безбожниками-сатаністами» людей, які святкують Різдво 25 грудня.

На території одного з монастирів Рівненщини викрито послушника з російським паспортом і контактами у РФ. Зараз співробітники СБУ перевіряють його можливу причетність до розвідувально-підривної діяльності на користь спецслужб країни-агресорки.

А в Роменській єпархії виявлено клірика з партквитком Комуністичної партії колишнього СРСР. За даними СБУ, всі вилучені матеріали направлено на експертизу для вжиття подальших процесуальних дій.