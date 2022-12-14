Вселенський патріарх Варфоломій під час промови на відкритті міжнародної конференції в Абу-Дабі висловився щодо війни Росії в Україні та ідеології "русского міра". Патріарх згадав про маргіналізацію релігії за часів Радянського Союзу та як її почали використовувати на користь Кремля в роки після падіння СРСР.

Про це повідомило fosfanariou.gr.

Вселенський патріарх Варфоломій розпочав промову зі згадки про походження коріння московської державності. За його оцінкою, ця державність мала негативний вплив на християнську традицію з самого початку, попри декларації її захисту. Він підкреслив, що подібне прослідковується після падіння Константинополя і особливо з 19 століття, коли Росія у поєднанні з доктриною панславізму почала використовувати релігійні почуття для досягнення політичних і військових цілей.

Патріарх наголосив, що таке ставлення до релігії було спрямоване на віддалення слов’янських вірян від їхньої Матері-Церкви та просування Москви як “Третього Риму”. Подібні дії було засуджено Вселенським патріархатом у 1872 році як єресь, єресь етнорасизму (етнофілетизму), тобто протиріччя з вселенським характером євангельського послання та з давньою традицією організації та управління Церквою.

За його словами, єресь етнорасизму, яка охоплює панславізм та розкол пастви патріархату, була корисною для Москви. Крім того, вона стала причиною ненависті між єдиновірними християнами Балкан, що проявилося під час Балканських воєн та звірств на початку 20-го століття.

У промові патріарх згадав також про маргіналізацію релігії за часів Радянського Союзу. Вже за часів президента Володимира Путіна РПЦ стала на бік влади, особливо після обрання патріархом Кирила у 2009 році.

“Він (патріарх Московський, – ред.) бере активну участь у просуванні ідеології “русского міра”, згідно з якою мова і релігія дозволяють визначити єдине ціле, що включає Росію, Україну, Білорусь, а також інші території колишнього Радянського Союзу та діаспору. Москва (як політична влада, так і релігійна) буде центром цього світу, місія якого полягатиме у боротьбі із “занепадницькими” цінностями Заходу. Ця ідеологія є інструментом легітимації російського експансіонізму та основою його євразійської стратегії. Зв’язок з минулим етнорасизму і сьогоденням “русского міра” – очевидний. Віра, у такий спосіб, стає стрижнем ідеології путінського режиму”, – наголосив патріарх Варфоломій.

Вселенський патріарх згадав, як РПЦ відмовилася брати участь у Священному і Великому Синоді Православної Церкви, що відбувся на Криті у 2016 році. У 2019 році між МП РПЦ та Православною Церквою України (ПЦУ) погіршилися відносини, коли остання отримала автокефалію, а вже у 2022 році Російська Церква закликала до війни проти України.

У православному світі та за його межами різку критику викликала неоднозначна позиція патріарха Кирила щодо війни та його підтримка політики президента Путіна.

“Так поглиблюється і розширюється розкол православного світу. Деякі Церкви погоджуються з Вселенським Патріархатом, інші, чиї країни занадто залежні від Росії, сліпо підтримують Московський патріархат. Треті вважають за краще зберігати мовчазну згоду. Тим часом Російська Церква використовує державні засоби для закріплення свого впливу на канонічній території інших Церков, всупереч найелементарнішим правилам церковної організації Православ’я. Її втручання в Африку подають як каральні дії проти Александрійського Патріархату за визнання автокефалії Української Православної Церкви. Очевидно, що в цих умовах миротворча роль Церкви дуже ускладнюється”, – наголосив патріарх.

Вселенський патріарх вважає, що люди, які не мають всередині справжньої віри, стають об’єктами інструменталізація релігії. На його думку, російське православ’я мало величезний духовний, мистецький та інтелектуальний внесок, але стало “жертвою втручання російської політичної влади”. Спочатку завдав шкоди СРСР антирелігійною політикою, а потім “додався” неоімперський режим.

“Неоімперський режим, потребуючи самозміцнення, покладався на те, що вважав цінним політичним капіталом: відновлені релігійні почуття російського народу. На жаль, йому вдалося спрямувати на цей шлях частину православного духовенства. Головним чином остання сприйняла і зміцнила єретичні підходи царського режиму в контексті неправильного тлумачення церковних канонів, частково через духовне розкладання радянського періоду”, – зауважив Варфоломій.

Він підкреслив, що така політика щодо релігії вже має дуже серйозні наслідки, а етнорелігійний фанатизм, який прищеплюється російській молоді, пригнічує перспективи миру та примирення. Через це православний світ – розділений.

Вселенський патріарх Варфоломій закликав міжнародну спільноту не ігнорувати релігійний фактор, оскільки факт “інструменталізація релігії” має вплив на суспільство, зокрема молодь.