Після майже 4 місяців повномасштабної російсько-української війни з Україні втікають не лише російські солдати, а й їхні командири-офіцери. Вони складають зброю та залишають свій особовий склад напризволяще.

Про це йдеться у телефонній розмові росіянина, яку перехопила СБУ.

За словами солдата, якщо до військових не прибуде нове командування, їх відвезуть додому.

“Наше командування поїхало. Ну не поїхали, а покидали зброю. Говорять: “Ми воювати не підемо”. Їх змінюватимуть, якщо не поміняють, то нас відвезуть додому. Один з начальства взагалі в Росію з*бався”, – розповідає загарбник дружині.

Водночас жінка просить чоловіка не втікати, адже це буде вважатися дезертирством. Але той, мобілізований у “ЛНР”, усвідомлює, що офіційно його взагалі немає на цій війні.

“Ми ніде не зареєстровані, ніде. Повір мені. Як сказав командир Ушаков, ми тут — “м’ясо”, що відвертає увагу. Ніде, навіть у Росії не фіксується, що ми тут знаходимося”, — обурено пояснює окупант.

Як зазначають у повідомленні спецслужбовці, тепер росіянин на прикладі своїх командирів знає ціну міфу, за яким “росіяни своїх не кидають”. Навпаки — вони залишають навіть тіла своїх загиблих на війні, а це вже понад 33 тисячі загарбників.