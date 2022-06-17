Про це йдеться у телефонній розмові росіянина, яку перехопила СБУ.
За словами солдата, якщо до військових не прибуде нове командування, їх відвезуть додому.
“Наше командування поїхало. Ну не поїхали, а покидали зброю. Говорять: “Ми воювати не підемо”. Їх змінюватимуть, якщо не поміняють, то нас відвезуть додому. Один з начальства взагалі в Росію з*бався”, – розповідає загарбник дружині.
Водночас жінка просить чоловіка не втікати, адже це буде вважатися дезертирством. Але той, мобілізований у “ЛНР”, усвідомлює, що офіційно його взагалі немає на цій війні.
“Ми ніде не зареєстровані, ніде. Повір мені. Як сказав командир Ушаков, ми тут — “м’ясо”, що відвертає увагу. Ніде, навіть у Росії не фіксується, що ми тут знаходимося”, — обурено пояснює окупант.
Як зазначають у повідомленні спецслужбовці, тепер росіянин на прикладі своїх командирів знає ціну міфу, за яким “росіяни своїх не кидають”. Навпаки — вони залишають навіть тіла своїх загиблих на війні, а це вже понад 33 тисячі загарбників.
- Нагадаємо, що військовополонені з РФ, котрих схопили на Луганщині, – мешканці республіки Марій Ел, Татарстану та Москви. Вони планували працювати охоронцями та техніками на нафтових вежах, захищати їх від піратів, а натомість опинилися на війні.
- Також розвідники перехопили телефонну розмову російського солдата з Калінінграда, який скаржиться, що його підрозділ не виводять із зони бойових дій та не надають відпусток. Він збирається писати рапорт на звільнення, оскільки відмовляється надалі знаходитись у зоні бойових дій.
- Раніше слідчі встановили особи військовослужбовців РФ, які знущалися з цивільних під час окупації частини Чернігівської області. Зокрема, застосовували психічне на фізичне насилля проти 16-річної українки. Обом повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни.