Офіс генпрокурора та Служба безпеки України не вносили до ЄРДР інформацію про заяви президента України Володимира Зеленського з приводу обговорення спецоперації щодо "вагнерівців" із невизнаним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Про це у відомствах повідомили на запит #Букв.

24 червня президент Володимир Зеленський в інтерв’ю програмі “VIP з Наталією Мосейчук” на “1+1” заявив, що телефонував Олександру Лукашенку щодо “вагнерівців”. Він сказав:

“Коли “вагнерівці” були на території Білорусі, я подзвонив Олександру Григоровичу, я сказав йому, я попередив його, сказав, що ми готові передати повну інформацію, що стосується цих людей. Ми вже розуміли, які там прізвища, ми розуміли, хто вони такі”.

#Букви звернулись до Офісу президента, Служби безпеки України та Офісу генерального прокурора з метою уточнити, коли саме відбулася телефонна розмова між Володимиром Зеленським та Олександром Лукашенком, чи були передані органам державної влади Білорусі дані стосовно “вагнерівців”, наявні в правоохоронних та розвідувальних органів України, а також — чи вносилась до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань інформація стосовно наявності у діях президента Зеленського складу злочину.

У відповіді на запит в Службі безпеки повідомили, що відомостей з зазначених питань до ЄРДР не вносили.

В Офісі генпрокурора послались на норми статті 105 Конституції України, яка гарантує президенту недоторканність на строк виконання повноважень.

У відомстві також додали, що президент України може бути усунутий з поста Верховною Радою України в порядку імпічменту у разі вчинення ним державної зради або іншого злочину. В такому випадку конституційна процедура розслідування і розгляду справи про усунення президента України з поста в порядку імпічменту здійснюється без порушення проти нього кримінальної справи.

На момент публікації відповідь на запит, адресований Офісу президента України, не надійшла.

Нагадаємо, в тому ж інтерв’ю Зеленський заявив, що спецоперація щодо “вагнерівців” не була українською, і висловив радість з приводу того, що завершено цю операцію не було. Раніше президент називав інформацію про спецоперацію щодо “вагнерівців” маячнею.