Про це у відомствах повідомили на запит #Букв.
24 червня президент Володимир Зеленський в інтерв’ю програмі “VIP з Наталією Мосейчук” на “1+1” заявив, що телефонував Олександру Лукашенку щодо “вагнерівців”. Він сказав:
“Коли “вагнерівці” були на території Білорусі, я подзвонив Олександру Григоровичу, я сказав йому, я попередив його, сказав, що ми готові передати повну інформацію, що стосується цих людей. Ми вже розуміли, які там прізвища, ми розуміли, хто вони такі”.
#Букви звернулись до Офісу президента, Служби безпеки України та Офісу генерального прокурора з метою уточнити, коли саме відбулася телефонна розмова між Володимиром Зеленським та Олександром Лукашенком, чи були передані органам державної влади Білорусі дані стосовно “вагнерівців”, наявні в правоохоронних та розвідувальних органів України, а також — чи вносилась до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань інформація стосовно наявності у діях президента Зеленського складу злочину.
У відповіді на запит в Службі безпеки повідомили, що відомостей з зазначених питань до ЄРДР не вносили.
В Офісі генпрокурора послались на норми статті 105 Конституції України, яка гарантує президенту недоторканність на строк виконання повноважень.
У відомстві також додали, що президент України може бути усунутий з поста Верховною Радою України в порядку імпічменту у разі вчинення ним державної зради або іншого злочину. В такому випадку конституційна процедура розслідування і розгляду справи про усунення президента України з поста в порядку імпічменту здійснюється без порушення проти нього кримінальної справи.
На момент публікації відповідь на запит, адресований Офісу президента України, не надійшла.
Нагадаємо, в тому ж інтерв’ю Зеленський заявив, що спецоперація щодо “вагнерівців” не була українською, і висловив радість з приводу того, що завершено цю операцію не було. Раніше президент називав інформацію про спецоперацію щодо “вагнерівців” маячнею.
Народний депутат 8 скликання Дмитро Ярош такі заяви президента “явкою з повинною”. Партія “Європейська Солідарність” виступила з вимогою викликати Зеленського на засідання парламентської Тимчасової слідчої комісії (ТСК).
Також Зеленський порівняв спецоперацію щодо “вагнерівців” із захопленням літака з опозиціонером Романом Протасевичем в Мінську. Колишній Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що це все одно, що порівнювати “95 квартал” з 95 бригадою Збройних сил України.
- 28 червня на Банковій відбувся кількасотенний протест. Мітингувальники звинувачували президента Володимира Зеленського у державній зраді та вимагали його відставки через зливання операції щодо “вагнерівців”. #Букви розбиралися, чи вчиняв Зеленський державу зразу, коли телефонував Лукашенку щодо “вагнерівців”.