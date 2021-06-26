Колишній Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що порівнювати примусову посадку літака для захоплення білоруського опозиціонера Романа Протасевича та операцію з захоплення "вагнерівців" - це все одно, що порівнювати "95 квартал" з 95 бригадою Збройних сил України.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Як сповіщалося, президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю програмі “VIP з Наталією Мосейчук” на “1+1” заявив, що операція із захоплення “вагнерівців” проводилася і була вигадана іншими країнами, а до голови Офісу президента Андрія Єрмака, якого називають причетним до зриву спецоперації, ніхто не має питань.

Крім цього, президент проводить паралелі між цієї спецоперацією та незаконною посадкою літака з опозиційним журналістом Романом Протасевичем в Мінську із його подальшим затриманням.

“До пана Єрмака нуль питань у Служби безпеки України, у розвідці. Ми з вами бачили, що відбулося в Білорусі, як посадили літак, чим все це закінчилося. Чим закінчуються такі випадки, такі спецоперації тієї чи іншої країни, до якої ізоляції такі спецоперації призводять. Це точно не була наша операція. Я точно розумію, ця ситуація, ідея цієї операції — це була ідея, скажімо так, інших країн, точно не України. І те, що Україну максимально затягували в цю ситуацію, це правда. І те, що цього не відбулося, я вважаю, слава богу, що ми проявили суб’єктність в цьому важливому питанні”, — сказав він.

Колишній генпрокурор прокоментував ці слова Зеленського.

”Порівнювати примусову посадку літака для захоплення опозиціонера та операцію по захопленню ”вагнерівців” – це все одно, що порівнювати” 95 квартал” з 95 бригадою ЗСУ”, – заявив Луценко.

За його словами, примусова посадка літака Ryanair з допомогою білоруських винищувачів — не те саме, що посадка заздалегідь підготовленого й узгодженого з країною відправлення літака.

Він також зазначив, що примушування до посадки цивільних пілотів — не те саме, що сплановані дії підготовлених спецслужбами пілотів.

“Непрогнозовані дії пасажирів при примусовій посадці літака — не те саме, що сплановані й відпрацьовані на тренуваннях дії спецпризначенців на борту з “вагнерівцями”. Терористичне захоплення літака заради ув’язнення опозиційного діяча — не те саме, що спільні із країнами НАТО дії в рамках кримінального провадження для покарання міжнародних терористів”, – додав він.

Ексгенпрокурор також наголосив, що оприлюднені матеріали СБУ та ГПУ в справі “вагнерівців” переконливо доводять, що це була саме українська спецоперація із залученням закордонних партнерів в рамках міжнародної правової допомоги.

“Строк давності статті КК за державну зраду – більший навіть двох президентських термінів”, – додав він.

Що відомо про спецоперацію з “вагнерівцями”?

Наприкінці липня правоохоронні органи Білорусі затримали під Мінськом бойовиків російської приватної військової компанії “Вагнер”. У правоохоронних органах заявили, що була отримана інформація про прибуття на територію країни понад 200 бойовиків “для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії”, однак затримали лише 33 особи.

Згодом журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook та видання “Українська правда” повідомили, що українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків ПВК “Вагнера”, для чого виманили їх до Білорусі.

Повідомлялося, що ГУР, СБУ та департамент з військових злочинів Офісу генпрокурора готували операції понад рік. В межах спецоперації бойовиків найняли за підробленими договорами охороняти нафтові вежі у Венесуелі. Під час вербування вони дали під запис свідчення про злочини на території України, бо думали, що показують “роботодавцю” рівень “кваліфікації”. Бойовики мали вилетіти з Мінська. Їм вже навіть купили квитки.

З 33 затриманих 28 виявилися бойовиками. 9 з них — громадяни України, 11 — містяться в базі “Миротворця”. У складі групи були ті, хто, ймовірно, був причетний до збиття Boeing МН-17, Іл-76 під Луганським аеропортом, АН-26 близько Луганська.

24 липня заступник голови СБУ Руслан Баранецький і начальник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба доповіли про проведення фінальної стадії операції в Офісі президента.

Тоді на зустрічі був Єрмак, Зеленський, голова комітету з розвідки Руслан Демченко і заступник голови ОП з питань оборони Роман Машовець.

Єрмак попросив відкласти операцію, щоб не зірвати обмін полоненими. Керівники спецслужб говорили, що операцію вже не можна зупиняти, але Зеленський у результаті підтримав Єрмака — її перенесли на 30 липня. Вже 29 липня “вагнерівців” затримали в мінському пансіонаті.

Після того, як силовики доповіли про ці плани Офісу президента, спецоперація провалилася. Українські розвідники запідозрили злив інформації Федеральній службі безпеки РФ.

14 серпня стало відомо, що Білорусь передала затриманих найманців Росії попри запити Офісу генерального прокурора щодо передачі їх українській стороні.

В Службі безпеки України категорично заперечили участь СБУ у спецоперації із затримання бойовиків “Вагнера” в Білорусі. Голова Офісу президента Андрій Єрмак також спростовував інформацію про зрив операції через імовірний витік інформації після наради у президента.

Розслідування справи “вагнерівців”

4 вересня народний депутат України від “Європейської Солідарності” Володимир Ар’єв надав докази того, що Служба безпеки України проводила спецоперацію щодо бойовиків “Вагнера”, а людина з Офісу президента причетна до її зриву. Тоді ж партія “ЄС” закликали створити тимчасову слідчу комісію для з’ясування обставин зриву спецоперації українських спецслужб.

9 вересня суд зобов’язав Службу безпеки України відкрити кримінальне провадження проти голови Офісу президента Андрія Єрмака щодо “злитої” операції з “вагнерівцями”.

29 вересня у Верховній Раді України вперше розглянули в залі електронну петицію. Вона стосувалася створення тимчасової слідчої комісії (ТСК) з розслідування можливої державної зради в справі “вагнерівців”.

Співголова фракції “Європейської Солідарності” Артур Герасимов зазначав, що постанова про створення ТСК у справі “вагнерівців” блокується у Верховній Раді командою президента Володимира Зеленського.

У лютому з’явилася інформація, що колишнього голову Головного управління розвідки (ГУР) Василя Бурбу, який дав свідчення про провал операції із захоплення російських терористів в Білорусі, виселили з будинку і прибрали охорону. У Національній поліції заперечували, що позбавляли державної охорони Бурбу.