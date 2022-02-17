Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Відомо, що 17 лютого близько 9 ранку російські найманці обстріляли об’єкти цивільної інфраструктури та військову техніку із великокаліберної артилерії та мінометів.

Один зі снарядів потрапив у стіну дитячого садка, де на той час були діти спільно з виховательками. Діти не постраждали, адже перебували на заняттях в іншому приміщенні. Однак, за інформацією СБУ, троє працівниць отримали контузії та були доставлені до лікарні.

Обстріл тривав близько 40 хвилин. За попередніми даними, ворог застосував боєприпаси калібру 120 та 152 мм.

За півтори години силовики завдали артилерійського удару по селу Врубівка. Наступним обстрілом вони пошкодили будівлю місцевої школи, в якій було 30 учнів та 14 освітян. Люди мусили рятуватися у підвалі будівлі.

Внаслідок атаки без газопостачання залишилося 70 квартир у багатоповерхівках та 96 приватних будинків.

Наразі на місцях працюють слідчі СБУ.