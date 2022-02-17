За даними штабу операції Об'єднаних сил (ООС), станом на 11:00 російські найманці на Донбасі 29 разів відкривали вогонь, обстрілюючи не тільки українських військових, а й населені пункти з мирними жителями.

Про це повідомляють у штабі ООС.

Як зазначається у зведенні, із 29 зафіксованих обстрілів 27 були здійснені забороненим Мінськими домовленостями озброєнням.

Один з обстрілів окупантів – обстріл Станиці Луганської із важкого артилерійського озброєння калібру 122 мм. Терористи випустили по населеному пункту 32 снаряди, один із яких пошкодив дитячий садок, в якому на момент обстрілу перебували діти. Пошкоджено і комунальну інфраструктуру, унаслідок чого без електроенергії залишились половина Станиці Луганської.

За попередніми даними, троє працівників дитячого садочку отримали контузії. Дітей та співробітників садка оперативно евакуювали в укриття.

З артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів окупанти обстріляли Новотошківське.

Позиції ЗСУ поблизу Водяного були обстріляні із мінометів калібру 120 мм, та різноманітних гранатометів.

У напрямку Трудівського вогонь вели із мінометів калібру 82 мм.

У напрямку Старогнатівки – з мінометів калібру 120 та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У напрямку Старого Айдару та Мар’їнки – з мінометів калібру 120 мм.

У напрямку Південного та Майорська – з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів.

У напрямку Лобачевого – з мінометів калібру 82 мм

У напрямку Новоселівки Другої – з протитанкових ракетних комплексів

У напрямку Луганського – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

У напрямку Мар’їнки – з мінометів калібру 120 мм.

У напрямку Світлодарська – з мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів.

У напрямку Троїцького – з озброєння танка, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

У напрямку Попасної – зі станкових протитанкових гранатометів

У напрямку Зайцевого – з автоматичних станкових гранатометів.

У напрямку Невельського – з мінометів калібру 120 мм

У напрямку Шумів – з мінометів калібру 120 мм

У напрямку Новозванівки – з артилерії калібру 152 мм,

У напрямку Травневого – з мінометів калібру 120 мм

У напрямку Станиці Луганської – з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів.

У напрямку Авдіївки – з мінометів калібру 120 мм

У напрямку Пісків – з мінометів калібру 82 мм

Внаслідок численних ворожих обстрілів поранення отримав один український захисник. Наразі воїн у лікарні, його стан – середньої важкості.

Згідно з попередніми даними, унаслідок обстрілів окупантів поранення отримали та двоє мирних мешканців.

Також близько 10:25 окупанти відкрили вогонь по смт Врубівка, повідомляють у Попаснянській міській військово-цивільній адміністрації. Один зі снарядів потрапив у двір Врубівського ліцею. На момент інциденту всередині ліцею. перебувало 30 учнів та 14 співробітників.

Станом на 11:10 у підвальному приміщенні навчального закладу перебувають 8 учнів та двоє вчителів. них дітей батьки забрали додому.

Окрім цього, снарядами пошкоджені один приватний будинок та комунальна інфраструктура (перебито газопровід високого тиску). Наразі без газопостачання залишились 70 квартир та 96 приватних будинків.