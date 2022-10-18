У межах кримінального провадження Служба безпеки України перевіряє працівників ДП "Антонов" щодо можливої співпраці з ворогом, який знищив найбільший у світі літак Ан-225 "Мрія". Спецслужбовці встановлюють, чому керівництво "Антонова" не вжило усіх необхідних заходів для його збереження.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що співробітники СБУ спільно з представниками Офісу генпрокурора провели низку обшуків у межах відповідного кримінального провадження.

Розслідування встановило, що службові особи, попри застереження державних органів, не вжили належних заходів для збереження літака. Також окремі працівники підприємства тривалий час перешкоджали Силам оборони в організації протиповітряної та наземної охорони літовища: “Усе це призвело до знищення АН-225 та ще кількох літаків”, — йдеться в повідомленні.

Наразі вивчаються додаткові деталі цієї справи та проводяться необхідні експертизи, після яких буде ухвалено процесуальні рішення. Під час встановлення осіб, винних у підривній діяльності проти України, виявлено й факти інших злочинів.

У такий спосіб, колишнього гендиректора ДП викрито на організації незаконного переправлення за кордон українців призовного віку. За даними слідства, у березні цього року посадовець подав до Держприкордонслужби список співробітників, які виїжджають за кордон для техобслуговування літаків. Але до складу групи на відрядження він включив сторонніх осіб. Серед них – його близький родич.

Завдяки цьому ухилянти змогли перетнути кордон під виглядом “фахівців-авіабудівельників”.

За цим фактом ексдиректору вже повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон.

Водночас тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочинних дій фігуранта та інших осіб, винних у знищенні АН-225 “Мрія”.

Що передувало?

Раніше колишній капітан найбільшого у світі літака — української “Мрії” — Дмитро Антонов заявив, що Ан-225 можна було врятувати від знищення.

Про знищення української “Мрії” стало відомо 27 лютого 2022 року. Найбільший у світі літак згорів унаслідок дій російських окупантів.

Відомо, що на той час “Мрія” була в аеропорту Гостомеля, де її очікував ремонт. Проте аеропорт Гостомеля був одним із найзапекліших місць боротьби з російськими окупантами.

Водночас колишній капітан “Мрії” Дмитро Антонов зауважує, що літак можна було врятувати, але керівництво компанії не ухвалило рішення щодо переміщення у безпечніше місце.

За його словами, 26 січня, тобто до початку війни, керівництву ДП “Антонов”надійшло звернення від NATO NAMSA з пропозицією перебазувати увесь повітряний флот до підприємства у Лейпцигу (Німеччина).

Окрім цього, “Антонову” пропонували спільно з повітряним флотом евакуювати весь персонал, екіпаж та обладнання. Проте керівництво ДП “Антонов” не відповіло на запит партнерів та не ухвалило рішення щодо “Мрії” та решти повітряних суден.

Дмитро Антонов вважає, що рішення не було ухвалено через відсутність топменеджменту компанії. Вони за два тижні до початку війни у повному складі переїхали з України до Лейпцига.

Довідка. АН-225 “Мрія” – найбільший та найпотужніший у світі транспортний літак, створений київським КБ імені Антонова. Активно використовувався під час пандемії коронавірусу. Зокрема, у квітні 2020-го літак доставив з Китаю до Києва 103 тонни медичних засобів для боротьби із коронавірусом.