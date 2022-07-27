Православна церква України звернулась до Вселенського патріарха Варфоломія та предстоятелів помісних православних церков із закликом притягнути російського патріарха Кирила Гундяєва до канонічної відповідальності й позбавити його патріаршого престолу.

Відповідний лист схвалено на засіданні Священного Синоду Православної Церкви України 27 липня 2022 року.

Багато хто з обранням на патріаршу кафедру митрополита Кирила (2009 року) пов’язували певні надії на відродження церковного життя. Однак сьогодні, зазначили у листі, коли минуло дванадцять з половиною років після того, як Кирил посів Московську кафедру, цілком очевидно, що анонсовані реформи не відбулися, а єдиними реальними “досягненнями” 16-го патріарха Московського стали концентрація влади у руках однієї людини при повній деградації реальної церковної соборності та повна залежність церкви від російської держави.

Так, увага Гундяєва вже давно сфокусована на геополітичних питаннях, і зараз він вирішив взяти участь у створенні доктрини “русского міра” – “націоналістичної етнофілетичної теорії про особливу роль російської нації та держави у світі та в церкві”.

Доктрина “русского міра” в інтерпретації патріарха Кирила заперечує право народів на історичне самовизначення – згідно з цією концепцією, росіяни, українці й білоруси нібито належать до спільної цивілізації “русского міра” і тому не мають морального права на подальше історичне самовизначення. Зроблений у минулому вибір нібито довічно зобов’язує їх бути частиною “русского міра” або ж і російської держави.

Цілком логічною у рамках цієї расистської концепції, що ділить народи та держави на “справжні” та “штучні”, виглядає і принципове заперечення права народу України на повну канонічну церковну самостійність (автокефалію) та власне державне буття.

У листі зауважили, що ідеологія сучасної РПЦ становить загрозу не лише Україні, а й цілому православному світу.

“Так само, як Росія вдерлась в Україну, так і Московський патріархат, очолюваний патріархом Кирилом, став загарбником у Православній Церкві, наприклад, в Африці, спричинивши розкол і чвари”, – процитували в ПЦУ декларацію православних богословів.

У ПЦУ також наголосили, що моральна відповідальність за скоєні злочини лягає не лише на безпосередніх виконавців, але і на їх ідейних натхненників — Московського патріарха Кирила та згодних із ним ієрархів, які впродовж десятиліть пропагували етнофілетичне і расистське вчення про “русскій мір” і зараз благословляють напад на Україну.

Від імені архієреїв церкви та численних жертв війни РФ проти України, яку патріарх Московський відкрито і однозначно публічно схвалює та підтримує, ПЦУ закликали:

засудити доктрину “русского міра” та визнати її єретичною;

кваліфікувати дії патріарха Кирила на канонічній території Олександрійського Патріархату як схизматичні;

позбавити Кирила Гундяєва права посідати Московський патріарший престол.

Раніше Литва заборонила патріарху Російської православної церкви Кирилу в’їзд до країни через його підтримку РФ, яка продовжує широкомасштабну війну проти України.