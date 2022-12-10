Про це повідомила пресслужба СБУ.
Для агітації щодо приєднання Запоріжжя до Росії священнослужитель активував профіль у забороненій соцмережі “Вконтакте” і від свого імені поширював заклики прокремлівських блогерів на підтримку фейкового плебісциту.
У коментарях під російськими публікаціями, він закликав людей прийти на виборчі дільниці й проголосувати на користь країни-агресорки.
Крім того, у своїх дописах, диякон заперечував існування українського народу, його мови і культури. Також клірик ставив під сумнів державний суверенітет і територіальну цілісність України у міжнародно визнаних кордонах.
За даними правоохоронців, матеріали для деструктивного контенту брав з пропагандистських сторінок російської соцмережі, у тому числі “русская весна”.
Під час обшуків за місцем його проживання правоохоронці виявили комп’ютерну техніку з доказами злочинів. Зараз вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу, також триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочинних дій проти державної безпеки України.
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