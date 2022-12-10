Співробітники Служби безпеки України викрили диякона однієї з церков Запорізької єпархії УПЦ (МП), який публічно схвалював проведення псевдореферендуму щодо приєднання регіону до складу РФ.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Для агітації щодо приєднання Запоріжжя до Росії священнослужитель активував профіль у забороненій соцмережі “Вконтакте” і від свого імені поширював заклики прокремлівських блогерів на підтримку фейкового плебісциту.

У коментарях під російськими публікаціями, він закликав людей прийти на виборчі дільниці й проголосувати на користь країни-агресорки.

Крім того, у своїх дописах, диякон заперечував існування українського народу, його мови і культури. Також клірик ставив під сумнів державний суверенітет і територіальну цілісність України у міжнародно визнаних кордонах.

За даними правоохоронців, матеріали для деструктивного контенту брав з пропагандистських сторінок російської соцмережі, у тому числі “русская весна”.

Під час обшуків за місцем його проживання правоохоронці виявили комп’ютерну техніку з доказами злочинів. Зараз вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу, також триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочинних дій проти державної безпеки України.