Про це інформує пресслужба СБУ.
Правоохоронці встановили, що він перебуває на прямому “зв’язку” з кадровим співробітником 9-го управління Департаменту оперативної інформації 5-ї служби ФСБ РФ Олегом Козловим.
Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну зрадник координував із представником російської спецслужби свою підривну діяльність проти України.
За даними слідства, він брав активну участь в організації псевдореферендумів у тимчасово окупованих районах Херсонської та Запорізької областей.
Водночас ексміністр освіти часів експрезидента-утікача Віктора Януковича безпосередньо виконував завдання РФ щодо “переформатування” освітньої та медичної галузей під потреби країни-агресорки. Саме за його координації більшість навчальних закладів і лікарень регіону переобладнано під казарми окупаційних угруповань РФ.
Відповідні заходи зрадник проводив спільно з гауляйтерами Сальдо і Балицьким.
Для надання Табачнику “статусу”, восени минулого року його призначили радником керівника окупаційної адміністрації в тимчасово захопленій частині Запорізької області. Також фігуранта включили до місцевого осередку кремлівської партії “Единая Россия”.
Крім того, встановлено факти участі фігуранта у розграбуванні майна мешканців Мелітополя.
Спільно з Мурадом Саідовим – так званим “смотрящим” від Кадирова за регіоном, у квітні минулого року вони організували вивезення до Криму сільгосптехніки зі складів місцевого агрохолдингу.
На підставі зібраних доказів Табачнику додатково повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 111-2 (пособництво державі-агресору); ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).
Нагадаємо, що у листопаді минулого року СБУ повідомила йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Згодом Служба безпеки наклала арешт на майно фігуранта на загальну суму понад 2 млн доларів.
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