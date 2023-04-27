Про це поінформував міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Відомий проросійськими поглядами Табачник став радником так званого “губернатора” тимчасово окупованої частини Запорізької області. Раніше Балицький підписав з лідером Росії Володимиром Путіним документи про фейкове приєднання Запорізької області до РФ.

“В окупаційному уряді ТОТ Запорізької області поповнення. У гауляйтера Балицького новий “совєтнік”. Компанію пікаперу і учаснику секс-скандалу Толмачову, який вчить Балицького проводити псевдовибори, тепер складає одіозний міністр уряду Януковича Дмитро Табачник”, – зазначив Федоров.

Окрім цього, він також зауважив, що для ефективнішого контролю тимчасово захопленої території Табачник балотується в депутати від “Единой России”.

Зауважимо, у листопаді 2022 року колишньому міністру освіти часів експрезидента Віктору Януковичу, відомому своїми проросійськими поглядами, Дмитру Табачнику Офіс генпрокурора України оголосив про підозру в державній зраді.

Табачник підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України — державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: надання іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, вчиненні в умовах воєнного стану.

Наголошується, що Табачник організовував та координував діяльність керівників російських окупаційних адміністрацій Херсонської та Запорізької областей – Володимира Сальдо та Євгена Балицького у сфері охорони здоров’я, освіти, підготовки до проведення референдумів.

Ексміністр освіти діяв від імені представників вищих органів влади Російської Федерації (зокрема – ФСБ).

Ексміністру освіти загрожує позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.