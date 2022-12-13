Служба безпеки України ідентифікувала колаборанток, які ініціювали "приєднання" Луганщини до РФ. Серед них – представниця так званої "ЛНР" на переговорах у Мінську.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Під час слідчо-оперативних дій правоохоронці встановили осіб ще двох “депутатов народного совета “ЛНР”, які готували нормативну базу для проведення фейкового плебісциту в тимчасово захоплених районах Луганської області.

Саме вони у вересні 2022 року сприяли голосуванню за псевдозакон щодо приєднання регіону до країни-агресорки. Потім колаборанти направили “термінове звернення” до ватажка терористів Пасічника з вимогою негайного підписання незаконного документа.

За даними СБУ, одна зі зловмисниць раніше представляла так звану “ЛНР” у складі Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на сході України й займалась напрацюванням “Мінських угод”.

Крім цього, викрито представницю “территориальной избирательной комиссии Луганска”, яка займалась фальсифікацією результатів псевдореферендуму.

За даними слідства, всі троє колаборанток ще з 2014 року почали співпрацювати з місцевою окупаційною адміністрацією. Перебуваючи на “посадах”, вони сприяли поширенню кремлівського режиму в регіоні та підтримували діяльність незаконних збройних формувань, які брали участь у бойових діях проти українських військ.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну зловмисниці розгорнули широку агітаційну кампанію на підтримку псевдореферендуму. Під час масових заходів колаборантки особисто закликали людей прийти на “виборчі дільниці” й проголосувати за приєднання до РФ. За це обіцяли оформити паспорти “ЛНР і забезпечити російськими пенсіями.

Для того, щоб уникнути правосуддя, ворожі поплічниці переховуються на тимчасово окупованій території України. Однак правоохоронці встановили місця їхнього перебування і проводять комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності за злочини проти України.