Про це повідомила пресслужба СБУ.
Під час слідчо-оперативних дій правоохоронці встановили осіб ще двох “депутатов народного совета “ЛНР”, які готували нормативну базу для проведення фейкового плебісциту в тимчасово захоплених районах Луганської області.
Саме вони у вересні 2022 року сприяли голосуванню за псевдозакон щодо приєднання регіону до країни-агресорки. Потім колаборанти направили “термінове звернення” до ватажка терористів Пасічника з вимогою негайного підписання незаконного документа.
За даними СБУ, одна зі зловмисниць раніше представляла так звану “ЛНР” у складі Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на сході України й займалась напрацюванням “Мінських угод”.
Крім цього, викрито представницю “территориальной избирательной комиссии Луганска”, яка займалась фальсифікацією результатів псевдореферендуму.
За даними слідства, всі троє колаборанток ще з 2014 року почали співпрацювати з місцевою окупаційною адміністрацією. Перебуваючи на “посадах”, вони сприяли поширенню кремлівського режиму в регіоні та підтримували діяльність незаконних збройних формувань, які брали участь у бойових діях проти українських військ.
Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну зловмисниці розгорнули широку агітаційну кампанію на підтримку псевдореферендуму. Під час масових заходів колаборантки особисто закликали людей прийти на “виборчі дільниці” й проголосувати за приєднання до РФ. За це обіцяли оформити паспорти “ЛНР і забезпечити російськими пенсіями.
Для того, щоб уникнути правосуддя, ворожі поплічниці переховуються на тимчасово окупованій території України. Однак правоохоронці встановили місця їхнього перебування і проводять комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності за злочини проти України.
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