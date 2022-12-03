Про це повідомила пресслужба СБУ.

Під час слідства, правоохоронці встановили особи п’ятьох так званих “депутатов народного совета ЛНР III созыва”, які сприяли прийняттю псевдозакону про фейковий референдум у захоплених районах Луганської області.

У вересні 2022 року колаборанти ініціювали його голосування і після цього звернулися до ватажка терористів Пасічника щодо підписання незаконного документа. За даними СБУ, серед фігурантів – родич “мера Луганська”, який перебуває під санкціями України та західних держав-партнерів за особливо тяжкі злочини.

Всі п’ятеро зловмисників після 2014 року почали співпрацювати з місцевою окупаційною адміністрацією РФ. За це вони отримали “мандати” у створеному агресором “народном совете ЛНР”.

Зрадники сприяли посиленню кремлівського режиму в регіоні та підтримували діяльність незаконних збройних формувань, які брали участь у бойових діях проти українських військ.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну колаборанти виконували завдання Москви щодо підготовки та проведення фейкового плебісциту. Крім прийняття незаконних “актів”, вони брали активну участь у постановочних сюжетах російських пропагандистів, в яких закликали проголосувати за входження до складу Російської Федерації.

Також вони їздили по виборчих округах, де особисто агітували місцевих жителів зробити свій вибір на користь країни-агресорки. В організації псевдореферендуму допомагали куратори – представники путінської партії “Единая Россия” та кремлівські піар-технологи.

Зрадники переховуються на тимчасово окупованій території Луганської області. Проте СБУ встановила місця їхнього перебування і проводить комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності за злочини проти України.