Про це повідомляє пресслужба СБУ та Харківська обласна прокуратура.

За словами спецслужбовців, до складу угруповання входили особи, які раніше були засуджені за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема за умисне вбивство.

Слідчі встановили, що 16 вересня злочинці проникли до складських приміщень у Харкові. Назвавшись співробітниками СБУ та погрожуючи застосуванням вогнепальної автоматичної зброї, вони побили чоловіка та забрали гроші, ювелірні прикраси й документи

Однак, як зазначили прокурори, втекти їм не вдалось, і шістьох зловмисників було затримано.

Правоохоронці вилучили у них великий аресенал зброї:

переносний зенітно-ракетний комплекс з протитанковою керованою ракетою;

4 протитанкові гранатомети РПГ-7 з пострілами до них;

23 автомати Калашникова з боєкомплектом;

8 пістолетів Макарова та Стєчкіна;

87 бойових гранат Ф-1, РГД-5, РГО, РГН та РДГ-2Б;

підривач до протитанкової міни;

глушники до автоматів Калашникова;

близько 12 тис. набоїв до стрілецької зброї;

тактична амуніція з символікою правоохоронного органу.

Наразі фейковим працівникам СБУ повідомили про підозру. Чотирьом з них — за фактом розбою, поєднаного з проникненням, двоє інших підозрюються у незаконному придбанні, зберіганні вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу.

Наразі затриманих осіб взято під варту, а одного з них — під домашній арешт, адже підозрюваному 17 років.