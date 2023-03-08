Співробітники Служби безпеки України заблокували 26 Telegram-каналів, які інформували про місця вручення повісток чоловікам призовного віку.

Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України у Telegram.

Зазначається, що кіберфахівці спецслужби заблокували 26 Telegram-каналів, які “перешкоджали мобілізації українських громадян призовного віку”.

У ресурсах повідомляли про заходи, які проводять Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки в Івано-Франківській, Черкаській, Вінницькій, Чернівецькій, Київській, Львівській та Одеській областях, пишуть в СБУ.

Там сповіщали про актуальні місця вручення військовозобов’язаним повісток та закликали ховатися від представників військкоматів.

“Для збору відомостей про “локації” використовували власну мережу інформаторів серед місцевих жителів. Через постійне “оновлення” інформації деструктивні канали швидко “нарощували” власну аудиторію, яка перевищила 400 тисяч підписників”, — йдеться в повідомленні.













СБУ заблокувала 26 Telegram-каналів, які допомагали уникати мобілізації // 7 фото

Як запевняють спецслужбовці, адміністратори вирішили зробити на цьому “бізнес” і запропонували свої платформи для розміщення комерційної реклами.

Під час слідчо-оперативних дій співробітники встановили особи всіх організаторів. Серед них — двоє власників SMM-компанії, яка “займається просуванням інтернет-ресурсів з використанням так званих ботоферм”.

Під час обшуків виявлено:

комп’ютери та мобільні телефони із доказами протиправних дій,

банківські картки, на які надходили гроші за розміщення реклами.

Наразі фігурантам загрожує до 10 років ув’язнення.