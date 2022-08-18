Контррозвідка Служби безпеки України знешкодила російського агента, який у перші дні повномасштабного вторгнення РФ допоміг переправити 128 одиниць техніки окупантів із Сумської до Київської області.

Про це повідомляє пресслужба СБУ у Telegram.

За даними СБУ, зрадником виявився мешканець Сумської області, завербований спецслужбами РФ. З перших днів тимчасової окупації регіону він розпочав активну співпрацю з ворогом, запропонувавши стати провідником і показати безпечні шляхи до Києва.

А після звільнення Сумської області агент продовжив співпрацювати із ФСБ РФ і виконувати завдання своїх кураторів. Він збирав дані про місця розташування, кількість та озброєння Сил оборони в регіоні.

Фігурант передавав працівникам ФСБ координати військових об’єктів із прив’язкою до місцевості. Для комунікації використовував закриті канали електронного зв’язку. Наразі затриманому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.