У Житомирській області Служба безпеки України затримала агентку військової розвідки Росії, яка передавала ворогу розвіддані про українських захисників.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Затримана є мешканкою одного з селищ, яке знаходиться у Житомирській області. Підрозділ розвідки збройних сил Росії знайшов жінку у заборонених в Україні соцмережах, де вона висловлювала агресивну проросійську позицію. Росіяни найняли її та присвоїли псевдонім “Побєда”.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України жінка отримала детальні інструкції від куратора щодо способів збору і передачі необхідних їм даних.

“Це була надзвичайно важлива для російської розвідки інформація, оскільки через це село рухалися сили ЗСУ, які вибивали ворога з тимчасово окупованих територій”, – зазначається у повідомленні СБУ.

Під час обшуків у жінки було виявлено засоби зв’язку з кураторами воєнної розвідки РФ. Затримана зізналась у співпраці з ворогом і надає свідчення щодо своєї протиправної діяльності.

Наразі слідчі СБУ повідомили їй про підозру в державній зраді. Жінці загрожує від 15 років позбавлення волі до довічного ув’язнення.