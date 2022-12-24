СБУ затримала у Чорнобаївці колаборанта, який за ворожими наказами займався "розквартируванням" військових РФ у приміщеннях місцевих підприємств.

Про це повідомляє пресслужба СБУ у Telegram.

Зазначається, що після захоплення селища мешканець добровільно пішов на співпрацю з ворогом. Колаборант запропонував свою “допомогу” колишньому очільнику місцевої окупаційної адміністрації колаборанту Юрію Турульову, який наразі переховується на окупованих територіях півдня України.

Також за вказівкою зловмисника підготували територію комунальних об’єктів для базування військової техніки та озброєння російських загарбників: “При цьому на території власного підприємства він зберігав “гумдопомогу” з РФ, яку ворог намагався використати для забезпечення “явки” на псевдореферендумі”, — йдеться в повідомленні.

За даними СБУ після звільнення селища чоловік планував втекти до країни-агресора. Наразі слідчі повідомили фігуранту про підозру. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.