У Харківській області правоохоронці знайшли в одній могилі тіла двох чоловіків зі слідами катувань.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.

Прокурори Дергачівської окружної прокуратури Харківської області спільно зі слідчими поліції 13 жовтня у селищі міського типу Козача Лопань виявили тіла двох чоловіків зі слідами насильницької смерті.

За попередньою версією слідства, чоловіків утримували російські військові під час окупації населеного пункту. Правоохоронці знайшли їх в одній могилі на цвинтарі. На тілах загиблих зафіксовані сліди катувань: переломи кісток черепа, щелепи та ребер.

Зараз тіла направлено на проведення судово-медичних експертиз. Зокрема, встановлюються всі обставини вчинення злочину, досудове розслідування триває.

Нещодавно у деокупованому селі на Ізюмщині знайшли тіло закатованого чоловіка, якого росіяни залишили в лісі. Під час окупації села на Ізюмщині військові РФ закатували чоловіка та залишили його тіло у лісопосадці.

Правоохоронці виявили тіло чоловіка, голова якого була повністю обмотана тканиною, а руки — зв’язані шнуром. За попередніми даними, чоловіка вбили російські військові під час окупації села, після чого вони залишили тіло чоловіка у лісопосадці.