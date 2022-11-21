СБУ затримала російського агента, який працював на колишнього ватажка бойовиків, терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна. Чоловік особисто зв'язувався з ним після початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомила Служба безпеки України.

СБУ завершила два досудові розслідування і передала до суду матеріали кримінальних проваджень. Вони стосувалися двох агентів, серед яких був інформатор Стрєлкова. Їх затримали під час спецоперацій СБУ на території Донецької області.

Чоловік вийшов на Гіркіна через заборонену соцмережу “Одноклассники” після початку вторгнення. Він особисто запропонував Стрєлкову свою “допомогу” у війні проти України.

Агент збирав інформацію за вказівками російського терориста. Він передавав дані про місця тимчасового базування і маршрути переміщення підрозділів ЗСУ на території Слов’янська. Агент надсилав мітки на електронних картах з детальним описом прилеглої місцевості.

Чоловіка затримано на спробі переправлення агресору оборонної інформації.

Іншим поплічником окупантів виявився мешканець селища Клебан-Бик. Його на початку повномасштабної агресії завербував представник ФСБ.

Чоловік проводив розвідувально-підривну діяльність у Краматорському районі. Зокрема його завданням було виявляти колони української військової техніки і через анонімний месенджер передавати до РФ їх геолокацію.

Слідчі СБУ повідомили обом зловмисникам про підозри за ч.ч. 2, 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.