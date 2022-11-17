Служба безпеки України ідентифікувала особи нових організаторів псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях півдня та сходу України, які ініціювали приєднання Донеччини до РФ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Під час слідства встановлено 12 представників створеної агресором “общественной палаты ДНР”. Цей окупаційний орган виконував основні завдання Кремля щодо підготовки та проведення незаконного плебісциту у захоплених районах Донецької області.

За даними правоохоронців, до його складу увійшли посадовці-колаборанти з місцевих адміністрацій і комерсанти, які добровільно погодились працювати на бюджет країни-агресорки.

Під виглядом “громадських” ініціатив вони допомагали Москві приховати злочинні рішення щодо захоплення східних районів України. Саме вони направили термінове звернення до ватажка терористів Пушиліна з вимогою негайного відокремлення регіону від України з подальшим його приєднанням до складу Російської Федерації.

Перед підготовкою “листа” зловмисники організували масову агітаційну кампанію серед місцевих жителів на підтримку країни-агресора. У “заходах” активну участь брали кремлівські пропагандисти й представники ворожих інформресурсів.

Зараз вирішується питання щодо оголошення 12 колаборантів у розшук для притягнення до відповідальності за злочини проти України. Загалом СБУ викрила і повідомила про підозри майже 70 організаторам незаконного “референдуму” у Донецькій області.

Зазначимо, що 12 жовтня Генеральна Асамблея ООН рішуче засудила спробу незаконної анексії РФ чотирьох частково окупованих регіонів України та закликала всі країни не визнавати цей крок, посилюючи дипломатичну міжнародну ізоляцію Москви. Три чверті зі 193 членів Генеральної Асамблеї – 143 країни – проголосували за резолюцію, яка також підтвердила суверенітет, незалежність, єдність і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів.