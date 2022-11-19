Співробітники Служби безпеки України встановили ще 11 організаторів псевдореферендуму на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Під час слідчо-оперативних дій встановлено особи ще 11 колаборантів, які брали участь в організації незаконного референдуму у тимчасово окупованих районах Запорізької області.

За даними правоохоронців, зрадники входили до складу створених агресором “территориальных избирательных комиссий” в Енергодарі, Мелітополі та Кам’янці-Дніпровській.

Серед одинадцяти викритих колаборантів четверо мали посади так званих голів “теризбиркомов”. Саме вони організовували у містах агітаційну кампанію на підтримку фейкового плебісциту і закликали людей брати в ньому активну участь.

Також було зафіксовано факти сприяння російським пропагандистам у підготовці сюжетів для кремлівських інформаційних ресурсів.

Крім того, зловмисники збирали персональні дані місцевих жителів для складання “виборчих списків” та їх направлення до окупаційної адміністрації. Надалі ворог використовував установчі дані громадян для фальсифікації результатів незаконного голосування.

Співробітникам СБУ вдалося задокументувати факти злочинної діяльності колаборантів та їхніх кремлівських “кураторів”. Зараз тривають комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності.

Зазначимо, що нещодавно Служба безпеки України ідентифікувала особи нових організаторів псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях півдня та сходу України, які ініціювали приєднання Донеччини до РФ. Під час слідства встановлено 12 представників створеної агресором “общественной палаты ДНР”. Цей окупаційний орган виконував основні завдання Кремля щодо підготовки та проведення незаконного плебісциту у захоплених районах Донецької області.