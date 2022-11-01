Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Зазначається, що серед вилученого у зловмисника — понад 3 кг тротилу, протитанкова міна і підривачі.
Він збирав розвіддані про перевезення військової техніки, озброєння, боєприпасів і паливо-мастильних матеріалів на окремих ділянках Одеської залізниці. Отриману інформацію планував передати воєнній розвідці РФ для підготовки вибухів на основних логістичних шляхах Сил оборони на південному напрямку.
Зловмисник встановив поблизу залізничної колії дві дистанційні фотопастки: “Ці спеціальні пристрої дозволяли йому відстежувати переміщення рухомого складу в режимі реального часу й отримувати відповідні фото через мобільний додаток”, — пояснили в СБУ.
Агент постійно змінював зовнішність та канали зв’язку зі своїм російським “куратором”. Також він використовував документи, оформлені на підставних осіб, зокрема паспорт громадянина України.
“Втім, йому це не допомогло. Співробітники СБУ своєчасно встановили місце перебування зловмисника, задокументували злочинні дії й затримали його під час налаштування пристрою дистанційного спостереження за маршрутом залізничного транспорту”, — йдеться в повідомленні.
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