Про це прем’єр Олексій Гончарук написав у Facebook.
“Анбандлінг завершено… Сьогодні “Оператор ГТС України” повністю відокремився від “Нафтогаз України” і став незалежною компанією. Тепер “Оператор ГТС України” отримав від НКРЕКП ліцензію, сертифікацію і тарифи на транспортування газу, ставши цілком незалежним суб’єктом… Хочу підкреслити, така швидкість стала можливою лише завдяки злагодженій роботі усіх сторін: Офісу президента, уряду, парламенту, “Нафтогазу” та наших європейських партнерів”, – зазначив Гончарук.
- Раніше віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович підтвердив готовність українського оператора газотранспортної системи працювати за європейськими законами.
- 27 грудня “Оператор ГТС України”, “Молдоватрансгаз” та “Молдовагаз” підписали міжоператорську технічну угоду про постачання газу.
- 24 грудня процес по виділенню функції оператора газотранспортної системи (анбандлінга “Нафтогазу”) був остаточно завершений.