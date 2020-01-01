Сьогодні, 1 січня, "Оператор ГТС України" повністю відокремився від НАК "Нафтогаз України" і став незалежною компанією.

Про це прем’єр Олексій Гончарук написав у Facebook.

“Анбандлінг завершено… Сьогодні “Оператор ГТС України” повністю відокремився від “Нафтогаз України” і став незалежною компанією. Тепер “Оператор ГТС України” отримав від НКРЕКП ліцензію, сертифікацію і тарифи на транспортування газу, ставши цілком незалежним суб’єктом… Хочу підкреслити, така швидкість стала можливою лише завдяки злагодженій роботі усіх сторін: Офісу президента, уряду, парламенту, “Нафтогазу” та наших європейських партнерів”, – зазначив Гончарук.